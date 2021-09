Aníbal Fernández pidió no estigmatizar “a los pibes porque fumen un faso”

Despreocupado por las críticas que emanan de la oposición y que le endilgan vínculos con el narcotráfico, el nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, contó que jamás probó las drogas y pidió no estigmatizar “a los pibes porque fumen un faso”. Para evitar esta última situación consideró necesario avanzar con la discusión de un proyecto que legalice el consumo personal y el cultivo de cannabis.

“No he probado ninguna de las sustancias, las veces que he luchado por eso he luchado por otros, no por mí. Lo que diga esta gente me deja sin cuidado”, aseguró Fernández en Radio Nacional Rock, con una mención a sus detractores.

“No creo en eso de seguir estigmatizando a los pibes porque fumen un faso, me parece un espanto, los llevan a tener que hacer relaciones con los transas [por las personas que venden droga en pequeñas cantidades]”, expresó el nuevo integrante del Gabinete, quien entendió que existen “elementos suficientes” para que desde la política se trabaje en la temática.

En ese sentido, remarcó que alcanzar una “posición inteligente y criteriosa” derivaría en un “cultivo racional y dentro del marco de la ley de una determinada cantidad de plantas hembra”, para así erradicar las sustancias que ahora circulan, que tienen aditamentos que -según dijo- “son casi veneno y le hacen daño a la sociedad”.

A principios de este mes, el consumo de drogas originó uno de los contrapuntos más polémicos de la campaña electoral para las PASO legislativas. Todo se inició cuando la candidata de Juntos por el Cambio (JxC) María Eugenia Vidal dijo que no era lo mismo fumar un cigarrillo de marihuana en Palermo, que en el conurbano. Esos dichos hicieron que voces del oficialismo la tildaran de “discriminadora”.



Asimismo, y con el fin de delinear los pasos a seguir para atacar la violencia narco en Rosario, Fernández comunicó que junto con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, este mediodía comunicarán los anuncios derivados de una serie de encuentros que tuvieron ambos.

“Tenemos que encontrar una salida definitiva al tema. A las 12 va a haber un anuncio formal de cómo va a ser la tarea que vamos a desarrollar con Rosario y Santa Fe capital”, detalló el ministro de Seguridad, en la antesala de dicho cara a cara con el mandatario santafesino. “Hay que trabajar con inteligencia criminal”, indicó.

Cambios en la Corte Suprema de Justicia

Por otra parte, el ministro opinó sobre la necesidad de introducir modificaciones en el máximo tribunal de Justicia. “Desde el punto de vista meramente personal, no hablo como ministro ni como el Gobierno, creo que en algún momento van a tener que ampliar la Corte, porque en la Constitución de 1953 decía nueve miembros, con la modificación del 60 pasó a cinco. Han pasado 160 años y todavía seguimos sin darnos cuenta de esa situación, son temas que tienen que pensarse”, sostuvo.

No obstante, remarcó que para imprimirle cambios a la Corte Suprema -que tiene como nuevo presidente a Horacio Rosatti- se necesitaría alcanzar un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. “Para hacer eso hay que tener más amplitud en el pensamiento y vocación de resolverlo, no tengo dudas de que el Presidente tiene ganas de hacer estas cosas y podría pensarlo; pero si no se acompaña con una buena parte de la oposición, no dan los números para votar semejante cosa. Es imposible hacer esto con una posición unilateral, hay que hacerlo con grandeza y visión amplia”, señaló Fernández.

Además, se detuvo en la cantidad de causas que recibe el máximo tribunal -habló de entre 5000 y 40.000 por año- y dijo: “Habría que buscar una alternativa que permita que la Corte se aboque específicamente a temas de fondo”.

Al respecto y por último comentó: “Se necesitan los votos, poder político para hacer eso. La sociedad tiene que responsabilizarse y tomar decisiones para ver en manos de quién deja una decisión de semejantes características. Tiene que ser pensado, no tengo dudas de que hay que hablarlo tantas veces como sea necesario, con una propuesta común”.

