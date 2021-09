Empeoró la salud del marido de Ana Rosenfeld por su cuadro de coronavirus: “Los médicos no le dan esperanzas”

Tras haber superado un cáncer de pulmón, el marido de la abogada Ana Rosenfeld contrajo coronavirus, el cual le provocó un deterioro en su salud por el que debieron internarlo hace semanas y del cual aún no se logra recuperar.

Yanina Latorre reveló en Los Ángeles de la Mañana que había hablado por teléfono con Ana Rosenfeld y que ella le contó que la salud de su marido, Marcelo Frydlewski, está en estado critico y que sus valores empeoraron.

“Está complicado, están esperando un milagro, así lo puso ella”, dijo Ángel De Brito y luego preguntó: “¿Qué sabes Yanina?”. Ante esto, la panelista reveló: “Empeoró, los valores que tenían que bajar subieron, los que tenían que subir bajaron”.

Luego, Yanina Latorre siguió: “El tema fue la neumonía, él tuvo cáncer de pulmón. Él tuvo un COVID tranquilo, porque de hecho Ana no tuvo síntomas y se enteraron cuando estaban por volver a Buenos Aires, cómo el que se va a hisopar antes de subir al avión”

Además, Yanina Latorre describió al marido de Ana Rosenfeld como “un tipo jovial, sano”, y aclaró que “fuera de que tuvo cáncer de pulmón, no fuma, no toma alcohol, no tiene excesos”.

Sobre cómo se encuentra en el hospital de Miami, la panelista de LAM detalló: “Está enchufado a estas máquinas y ahora literalmente es un milagro. Ellos empezaron a averiguar cómo hacer para el caso que no salga nada bien, trasladar el cuerpo, empezaron a llamar a AMIA”

Yanina Latorre contó que habló ayer y hoy con la abogada y que le contó que aún no reciben buenas noticias y que “sigue esperando el milagro, aunque entiende”, reveló la panelista.

Por otro lado, la panelista dijo que la abogada no quiere ver a nadie y que está muy mal de ánimo. “24 horas sola encerrada en un departamento, no quiere ver a nadie. Le pregunté porque no quiere verse con la hija y ella no quiere saber nada, quiere estar sola, está todo el día acostada en un sillón”, detalló.