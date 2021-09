Ángel de Brito filoso contra el entorno de Diego Maradona por las declaraciones de Mavys Álvarez: “¿No se daban cuenta?”

Este miércoles, a raíz de esta última noticia, se generó un gran debate en el programa de Los Ángeles de la Mañana (LAM). Ángel de Brito hizo un incisivo análisis sobre las personas que acompañaban a Diego Maradona.

Hace unos días, Mavys Álvarez reapareció en la televisión internacional con unas declaraciones que dieron de qué hablar en la agenda mediática. La ex pareja del Astro, que en ese entonces tenía apenas 16 años, rompió el silencio en una entrevista para América TeVé, el canal 41 de Miami, en la que contó su terrible experiencia con las drogas.

La mujer contó que Diego Maradona la había iniciado en el consumo de sustancias como la cocaína. “Diego me llevó a la droga, insistió mucho para que lo haga”, aseguró.En medio del escándalo que generó la noticia, Ángel de Brito no se quedó callado e hizo un comentario sin filtros sobre quienes rodeaban al Diez en ese momento.

“Yo entiendo toda la parte de Cuba, pero los que se fueron de acá eran todos argentinos, con crianza argentina, con leyes argentinas y con conceptos morales argentinos”, lanzó el conductor. “Que no se hagan los cubanos”, advirtió.

Así también, criticó a quienes en la actualidad critican al ex jugador argentino. “Ahora todos se ofenden, se enojan, y estamos hablando de hechos graves”, expresó indignado. Fue entonces cuando apuntó hacia el entorno de Maradona.

“Diego estaba enfermo, era adicto, pero todos los demás que no eran adictos supuestamente, los de su entorno que no tenían nada que ver con el mundo de la droga, que estaban ahí como de casualidad, ¿no se daban cuenta de lo que estaban haciendo?”, dijo tajante. “Que no me tomen el pelo diciendo ‘no sabía, me sorprendo, me enojo, me ofendo’”.