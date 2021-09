Mario Teruel, sobre su hijo: “Estoy orgulloso, cometió un error espantoso, pero fue a pedir perdón”

Durante este miércoles se llevó a cabo el juicio oral contra Marco Lautaro Teruel por una de las dos denuncias de abuso sexual con los que está imputado. Su padre, Mario Teruel, habló frente a los medios tras prestar declaración ante la Justicia. El músico aseguró que, a pesar de vivir un momento “horrible y doloroso” al enterarse de lo sucedido, confirmó que perdonó a su hijo.

En su declaración ante las autoridades, el integrante de “Los Nocheros” expresó: “Yo aprendí a perdonarlo a mi hijo y estoy acá con un orgullo bárbaro porque mi hijo, a pesar de haber cometido un error espantoso, ha ido a pedir perdón. Eso lo hace muy poca gente”.

En diálogo con A24, Mario Teruel habló sobre el momento en que se enteró sobre los crímenes de los que se acusa a su descendiente. “Cuando me enteré de todas las cosas que se decía y que esto se desmadraba de una manera espantosa le pregunté qué es lo que había pasado”, sostuvo.



Además, añadió que “me dijo que se había hecho manosear por la nena y que también lo había hecho con otra chiquita que había ido a la casa”, detalló Mario Teruel. En ese sentido, explicó que su confesión le provocó “una cosa tremenda”. “La verdad es dolorosa, es horrible. Sé que mucha gente me va a entender, pero estamos acá parados ante la vida. Hay mucha gente que me quiere, que ha estado conmigo, y ha habido gente que ha sido muy mala”, puntualizó el musico sobre las reacciones que vivió en carne propia.

Por último, habló sobre su declaración ante la Justicia y confesó que “ha sido una liberación poder decir la verdad”. Asimismo, aseguró que le “costó mucho aceptar ese error” de su hijo y habló sobre la situación actual de la familia. “Son momentos muy difíciles para toda mi familia, para todos los involucrados”, finalizó Mario Teruel.

Lautaro Teruel llegó a juicio por dos casos de abuso. En uno, está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de menor de 13 años y por mediar engaño. Y mientras espera la sentencia, se encuentra con prisión domiciliaria.