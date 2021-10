«Marketing político»: contundente crítica al programa de jubilación anticipada

El Gobierno anunció, tal como informó El Intransigente, el regimen de jubilación anticipada y la medida despertó ciertas críticas. Este jueves, Eugenio Semino afirmó que se trata de una disposición «absolutamente electoral, sin ninguna lógica de sistema» y además, aseguró: «Se trata de ocultar el apartheid etario que están sufriendo los jubilados«.

Esta mañana en diálogo con el programa Un café con Pepe de CNN Radio, el entrevistado aseveró que las personas de la tercera edad «están visibilizados en terminar con sus derechos» y precisó: «Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que tiene un retiro o está tramitando uno por invalidez y su caso ha estado parado por un años porque no tiene, entre otras cosas, junta médica».

En consecuencia, cuestionó: «Ahora tratan de tapar el terrible drama de los adultos mayores, jubilados y pensionados en la Argentina» y remarcó que la medida de la jubilación anticipada «tiene que ver con el financiamiento». En ese sentido, recordó: «Hay un antecedente» y detalló: «Entre 2005 y 2007 rigió un programa llamado prestación anticipada por desempleo. Estaba a cargo de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados«.

En esa línea indicó: «Luego tuvo tratamiento legislativo y hubo dos proyectos hasta ahora, uno de la diputada opositora Alicia Terán y otro de la diputada oficialista Mirta Tundis, que no se pudo impulsar porque no llegaba al recinto, ya que, no acordaban el financiamiento» y subrayó: «Ahora abruptamente se convirtió, a partir de un decreto, en un programa».

En la misma sintonía se manifestó hoy en diálogo con el ciclo Buen día Continental de la Radio AM 590 en donde aseguró: «Es una medida de marketing político» y lejos de quedarse callado, sostuvo: «Se trata de tapar un estado de desastre en el sistema» al tiempo que recalcó: «No es una novedad, pero parece que las elecciones causan milagros en la Argentina».

