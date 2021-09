María Eugenia Vidal ratificó que si ganan las elecciones Juntos por el Cambio irá por la presidencia de la Cámara de Diputados

Envalentonada con el triunfo en las PASO, María Eugenia Vidal ratificó que Juntos por el Cambio irá por la presidencia de la Cámara de Diputados. De repetirse el resultado el 14 de noviembre, la primera minoría quedaría en manos del bloque conformado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

“Estoy más esperanzada, como creo que todos los argentinos, después del 12 (de septiembre)”, manifestó la candidata a legisladora de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires. En una entrevista distendida que compartió junto a Horacio Rodríguez Larreta en el canal del PRO en la red social Twitch, Vidal contó sus sensaciones luego de las Primarias: “De repente nos pasó, como otras veces, que nos levantamos y vimos que éramos millones, que fueron como una marcha sin micro, silenciosa, poniendo su voto en la urna para decir ‘basta’”.

“Eso genera una gran esperanza porque quiere decir que somos un montón que compartimos los mismos valores, y que esta Argentina nos duele y la queremos cambiar. Fue un alivio, y esa sensación de que se puede lo imposible”, acotó recordando que “decían que al peronismo unido no se le podía ganar...”.

Para la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el mensaje de las urnas “fue un claro basta y una tarea enorme de responsabilidad para nosotros”. “Puede pasar que la gente convierta al Congreso en otra cosa, que terminemos con el quórum automáticos en Diputados y Senadores, que logremos frenar de verdad al kirchnerismo con un bloque muy fuerte en ambas Cámaras”, propuso como motivos para revalidar los resultados en las elecciones generales.

En ese sentido, Vidal convocó a la militancia del PRO a salir a convencer al porcentaje de la ciudadanía que no eligió a Juntos por el Cambio o que directamente no fue a votar: “El país puede cambiar a partir del 14 de noviembre si cada uno de los que estamos convencidos va a convencer a los que no”.

“Todos los que queremos una Argentina distinta somos candidatos. No queremos esperar dos años, la democracia nos da la herramienta que no tengan el manejo del Congreso, que podamos frenar las locuras y disparates del año pasado como que nuestros hijos no vayan a la escuela, que los comerciantes no abran sus persianas y que nuestra libertad se restrinja”, expresó, a la vez que dijo que el rol de la oposición en la Legislatura será también para “empezar a sembrar el camino de la salida” de esta crisis con proyectos de ley vinculados a la generación de empleo y a la educación. Intentando seducir al electorado, reafirmó que lo que propone será posible “si logramos este bloque de 120 diputados en todo el país”.

Repitiendo el resultado de las PASO, con ese número de legisladores, el bloque de Juntos por el Cambio podría reclamar la presidencia de la Cámara Baja, lugar que cotiza al ser el tercero en la línea sucesoria de la Presidencia de la Nación y, además, quien llama a los debates en el recinto.

“Ésta no es una elección legislativa mas, es mucho mas grande de lo que nos imaginábamos; para nosotros la legislativa era un freno, un basta. Eso ya pasó el 12, ahora tenemos la oportunidad de frenar el quórum en ambas cámaras y tener la presidencia en la Cámara de Diputados”, declaró Vidal confirmando el objetivo del principal espacio opositor. “Eso hace la diferencia y ninguna otra fuerza política que no sea Juntos por el Cambio, lo puede lograr en el Congreso”, enfatizó menospreciando a los espacios minoritarios.

La primera en plantear esa idea había sido Elisa Carrió. La referente de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos, dijo que “si nosotros somos primeras minorías tenemos el deber institucional de presidir la Cámara de Diputados”. En diálogo con TN, agregó: “Que los candidatos de Juntos se preparen y estudien porque asumen en diciembre”.

Si bien Vidal dijo que su espacio apunta crecer a 120 legisladores, de repetirse el resultado de las PASO el 14 de noviembre el Frente de Todos pasaría de un bloque de 120 diputados a uno de 116, mientras que el interbloque de Juntos por el Cambio, que hoy tiene 114 diputados, renovaría los 64 que puso en juego y sumaría tres más, alcanzando los 117 y convirtiéndose de todas formas en la primera minoría. Mientras que, en el Senado, el oficialismo quedaría con 35 senadores, 31 JxC y 6 independientes. Para tener quórum hace falta 37.

