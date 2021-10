Victoria Tolosa Paz: “Las decisiones tomadas no buscan un rédito electoral”

Tras el duro golpe en las PASO, y comenzando una nueva campaña de cara a las Generales de noviembre, Victoria Tolosa Paz destacó los cambios en el Gabinete de Alberto Fernández y las decisiones tomadas en las últimas semanas en materia económica y epidemiológica. En ese sentido, negó que persigan un rédito electoral de cara a los comicios de noviembre.

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos fue de las primeras en dar la cara el pasado 12 de septiembre, tras confirmarse la derrota del oficialismo. Luego se mantuvo varios días en silencio y finalmente este jueves reafirmó que “las urnas hablaron ese día” y que “los votantes nos dijeron ‘así, no’”.

En diálogo con Romina Manguel, por A24, analizó: “Hay quienes piensan que solamente pesó, y mucho, la cuestión económica, que es importante pero no es lo único”. Por eso en las últimas tres semanas la dirigente oriunda de La Plata se dedicó a trazar los distintos diagnósticos que confluyeron en el resultado de las Primarias.

Consultada por el manejo de la pandemia, el vacunatorio VIP, la foto del cumpleaños en la Quinta de Olivos, Tolosa Paz consideró que es momento de mirar para adelante. “Algunos de los errores cometidos en la gestión no los podemos revertir”, lamentó.

“Hay situaciones que no podes volver para atrás y tratar que no duelan y no sean errores”, continuó, pero aclaró que “hay otras que podemos modificar”, como la sanción de leyes de ahora en más que “van a modificar la calidad de vida” de los argentinos.

“Me encantaría que el pueblo bonaerense reafirme el rumbo y vote con contundencia al Frente de Todos, no se si lo vamos a lograr pero si vamos a reafirmar el rumbo de la Argentina que queremos construir; el pueblo dijo ‘así no’ y estamos tomando decisiones”, declaró indicando que los cambios de las últimas semanas apuntan a más allá que el 14 de noviembre.

La candidata a legisladora nacional argumentó que tuvieron que “asumir el costo de cerrar las escuelas” y de “medidas muy duras” durante el año y medio de pandemia, pero sostuvo que “hoy el enojo es por no llegar a fin de mes”.

Recordando aquella noche del 12 de septiembre admitió que “creía que nuestro frente político iba a tener un respaldo en las urnas”. Como autocrítica pidió “no negar que el pueblo bonaerense eligió a otras fuerzas o eligió no ir a votar”.

“Hubo una escucha y una primera semana con mucha discusión interna que fue pública y que formó un nuevo comienzo. Fue un nuevo comienzo en el gobierno de Alberto Fernández y en cada uno de los gobiernos provinciales que tuvieron la capacidad de escuchar las urnas”, expresó sobre los cambios de funcionarios.

En medio de la interna que generó las horas más tensas en el Gobierno desde que Fernández es presidente, Tolosa Paz enfatizó que ella es “la candidata del Frente de Todos, de Alberto, de Cristina, de Máximo, de Massa...”. “Los cambios de Gabinete nos pone de cara al 14 de noviembre y hasta el 2023 en un sendero de transformación de la Argentina; escuchamos y trabajamos todos los días para tomar medidas que van a redituar en la calidad de vida de los habitantes, no en términos electores”.

En ese sentido, si bien manifestó que “todos queremos ganar la elección”, subrayó que “las decisiones tomadas no buscan un rédito electoral”.

El Frente de Todos retoma la campaña con la mira puesta en al menos achicar la diferencia con Juntos por el Cambio. La provincia de Buenos Aires, como siempre, el escenario clave. Pese al resultado de las PASO, Tolosa Paz dijo que no le modificó “ni las ganas de caminar, de recorrer, de dialogar, ni de escuchar, en términos personales la derrota no me afectó en lo más mínimo”.

“Soy optimista por naturaleza, tenemos la responsabilidad de poner de pie a la argentina. Trabajamos para revertir la elección”, aunque “negar que podemos volver a perder seria negar la realidad”, reconoció al concluir la entrevista.

