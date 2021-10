«Las diferencias son claras»: María Eugenia Vidal se solidarizó con Macri y apuntó contra el oficialismo

La candidata diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) María Eugenia Vidal respaldó al ex presidente Mauricio Macri, luego de que su madre, Alicia Beatriz Blanco Villegas, fuera denunciada por los delitos d lavado de activos y evasión tributaria agravada tras reconocer que el fideicomiso que “blanqueó” en 2016 por uno de sus hijos, Gianfranco, en realidad, le pertenecía, lo cual estaba prohibido por la Ley 27.260, que aprobó el propio Gobierno de Cambiemos.

“Perdieron las PASO entonces empezaron la campaña con las denuncias electorales. Me solidarizo con Mauricio Macri y su madre. Las diferencias son claras: él no buscó fueros, trabaja en todo el país por Juntos por el Cambio y comparte el legado internacional de su presidencia”, indicó Vidal en su cuenta de Twitter. El panorama judicial del ex jefe de Estado se complicó esta semana, luego de que denunciaran su madre y que lo citaran a indagatoria por espionaje a familiares de los tripulantes fallecidos en el ARA San Juan.

La indagatoria a Macri por el ARA San Juan

Este viernes, la Justicia federal de Dolores acusó al ex presidente de ordenar, permitir, organizar y ejecutar la “realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley” entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Según la denuncia que realizó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, Macri es el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. Según la sospecha que partió de la cartera, las tareas de inteligencia “respondieron a una orden directa emanada del Poder Ejecutivo Nacional”.

De acuerdo al fallo de Martín Bava, juez federal de Dolores, “la gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido. Todo ello como consecuencia de haber ejercido sus derechos de peticionar ante las autoridades para saber qué pasó en verdad con sus familiares”.

“Las acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, apuntó el magistrado. En este causa se encuentran procesados los dos titulares de la AFI durante la presidencia de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. A su vez, les impuso embargos de hasta 20 millones de pesos a cada uno.

Con información de www.elintransigente.com