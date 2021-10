Sigue el conflicto: Julián Domínguez revela qué le pidió a los integrantes de la Mesa de Enlace

Luego de la reunión entre la Mesa de Enlace y Julián Domínguez, nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sigue el conflicto ya que solo se levantó las restricciones a la exportación de carne para comercializar con China. Tras la decepción del agro, el funcionario reveló esta mañana cuál fue su pedido a la entidad y al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

“El presidente me pidió que asumiera, no podía decirle que no pero no estaba en mis proyectos personales”, expresó Domínguez en AM 590. Asimismo aseguró que entregará todo su tiempo para servir a la gente. “Todo lo que haga lo voy a organizar con los ministros de las provincias. Los reclamos de los sectores”, aseguró y reveló sus condiciones.

En ese sentido, el ministro contó: “Pedí como condición que las funciones del Ministerio se restituyan al Ministerio y que las políticas se desarrollen desde el Ministerio. Eso nos permite estabilidad para saber a dónde podemos ir y hacer previsibles los compromisos que se asumen”. Asimismo, sostuvo que es una forma de poner un poco de claridad, con el sector agropecuario todo el mundo habla sin conocer.

Al hablar del sector agropecuario y de la carne, señaló que cuando se confirmó que iba a ser ministro intentó comunicarme con los titulares de la mesa de Enlace y decirles que me quería reunirse con ellos. “Lo único que les pedía era rigor metodológico: primero reuniones técnicas para armar una agenda de trabajo y que después nos juntáramos con los titulares de las entidades”, indicó,

Tras ello, remarcó que tuvieron dos reuniones y que fijaron la agenda a seguir. “Hay que tomar una metodología de trabajo como rutina, y no encontrarnos cada dos o tres meses cuando hay una alarma. Vamos a hacer reuniones semanales con todos los sectores vinculados con las tareas del Ministerio”, aseguró el nuevo ministro que asumió en lugar de Luis Basterra.

Con información de www.elintransigente.com