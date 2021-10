José Pablo Feinmann: “El Gobierno perdió las elecciones porque no cumplió sus promesas electorales”

El intelectual kirchnerista José Pablo Feinmann volvió a criticar al gobierno de Alberto Fernández y aseguró que perdió las elecciones porque “arrugó” y que ahora “reparte algo de plata” solo para mejorar su intención de voto en las comicios generales del 14 de noviembre.

En esa línea, el filósofo K comparó al Presidente con el ex mandatario radical Raúl Alfonsín, a quien criticó por su falta de iniciativa y por haber cedido ante los alzamientos carapintada de Semana Santa en 1987.

“Alberto Fernández no pudo cumplir con sus promesas. Se aferró al Alfonsín del ‘no se puede’. El hoy venerado jefe radical hizo de esa frase la central de su debilidad. Es el curro del posibilismo. ‘No están dadas las condiciones’. No, y de nuevo no”, explicó el filósofo K.

Según Feinmann, la actitud pasiva de Alberto Fernández ante los principales problemas que enfrenta la Argentina, como la pobreza y el hambre, son una “la expresión de la debilidad, de la ausencia del coraje que requiere la iniciativa política”.

“No hay que esperar lo posible, hay que crearlo”, sentenció el intelectual en una columna publicada este domingo en el diario Página 12.

“¿Por qué se perdieron las elecciones de 2021? Porque el Gobierno arrugó. ¿Por qué arrugó? Porque no cumplió con las promesas que encendieron la esperanza popular”, explicó el escritor.

Luego, cuestionó la identidad peronista del Gobierno ya que su política económica no ha logrado reducir los niveles de pobreza e incluso los ha empeorado. “Un gobierno que está por llevar al cincuenta por ciento el índice de pobreza no puede decir de sí que es peronista. El peronismo es dar trabajo. Eliminar el hambre y la indigencia”, lamentó.

Además, criticó el carácter oportunista de las últimas medidas económicas anunciadas por el oficialismo que buscan mejorar en el corto plazo el poder adquisitivo de las clases medias y los sectores populares. “Ahora abrieron la canilla y reparten algo de plata. Pero el votante no es tonto. Lo hacen para mejorar sus números en las elecciones de noviembre”, resumió.

Por último, el filósofo kirchnerista concluyó su columna de opinión una sentencia lapidaria: “Peronismo con hambre no es peronismo”.

No es la primera vez que el intelectual kirchnerista arremete contra Alberto Fernández. Hace menos de dos semanas, en una entrevista con el periodista Juan Di Natale en Radio 10, Feinmann analizó que la derrota del oficialismo en las PASO se debió a que “los propios han mostrado bronca”.

“Si vos vas a gobernar así, sin enfrentar a Vicentín, haciendo lo de Guernica, no te votamos porque no votamos eso hace dos años”, había dicho.

Y agregó: “(En la derrota de las PASO) había algo previsible, el Gobierno de Alberto Fernández había estado muy débil para los propios, para la gente peronista. Había algunos puntos muy irritantes para la progresía, digamos. Había prometido y no había cumplido”.

Antes de que explotaran las tensiones entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, el filósofo también había señalado que la actitud apaciguadora de la Vicepresidenta podría cambiar en cualquier momento.

“Lo que vio el votante del Frente de Todos en los últimos tiempos es el deslizamiento de Cristina hacia el centro. Hacia una posición socialdemócrata, apaciguadora, mansa, débil y eso no es la imagen de Cristina, la que dio siempre. La está dando ahora porque hay algo ahí que no le sale y han retrocedido siempre que tendrían que haber avanzado. Este Gobierno no avanzó y ahora paga el costo (...) Aunque Cristina puede reinventarse en cualquier momento”, dijo.

Con información de www.infobae.com