La palabra de Martín Tetaz luego del intenso cruce en redes con Gabriela Cerrutti

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz, se refirió al fuerte cruce que protagonizó este domingo con la diputada oficialista Gabriela Cerrutti por la Ley de Etiquetado Frontal pronta a debatirse en el Congreso. “Es insólita la reacción de Gabriela”, manifestó el economista y remarcó que sus posteos fueron para “recabar información”.

“Yo no tenía una opinión formada sobre el tema por eso pedí evidencia sobre el impacto que generaba la iniciativa en el comportamiento del consumidor. Y encontré un montón de evasivas, entre ellas las de Gabriela, de que yo tenía que estar al tanto”, explicó en declaraciones a Radio Continental. “En piloto automático salieron muchos a decir que Tetaz estaba en contra de la ley de etiquetado frontal”, ahondó.

Tras dar con la evidencia solicitada, el candidato que secunda a María Eugenia Vidal en la lista porteña de Juntos por el Cambio remarcó el impacto positivo en Chile, México y otros países de la región. El proyecto de ley contempla la aplicación de un octógono negro al frente del paquete que advierta sobre el alto nivel de sodio, azúcares, grasas saturadas y otros elementos que afectan a la salud.

La reforma laboral de Larreta

Por otro lado, Martín Tetaz se refirió a la propuesta de reforma laboral que plantea Horacio Rodríguez Larreta y remarcó que el proyecto no incluye el fin del pago de la indemnización. “No es no pagar indemnización, es pagar un seguro de desempleo decente como el modelo que tienen los países nórdicos. Debe proteger al trabajador y tratar de reinsertarlo al sistema laboral lo más rápido posible”, enfatizó.

Tras este planteo, subrayó que este se financiará con aportes de los empleadores sobre la nómina. “Hoy lo hacen para destinarlo a un posible juicio, con eso le dará regularidad y certeza” en caso de afrontar una situación de despido, ahondó el economista. “Lo que proponemos es un seguro laboral digno para proteger al trabajador y a la Pyme”, expresó sobre la polémica propuesta que hizo Larreta y generó fuerte debate en el oficialismo y los sindicatos.

Por último, manifestó que no es una medida anticonstitucional y remarcó que la Constitución Nacional no plantea que debe realizarse una indemnización sino que deben garantizarse los derechos del trabajador. “ La Constitución no dice que el reconocimiento tiene que ser una indemnización, consagra la protección del trabajador y ese derecho ahora se llama seguro de desempleo”, concluyó.

Con información de www.elintransigente.com