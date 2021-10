Patricia Bullrich: “¿De qué me voy a retractar?”

La titular del PRO, Patricia Bullrich, se refirió a la demanda que le realizó el presidente Alberto Fernández, y ratificó que no se retractará de sus dichos. “¿De qué me voy a retractar? de proteger a la sociedad. De un Máximo Kirchner que dijo ‘nosotros no queremos una vacuna norteamericana’ Y que al final la tuvieron que terminar comprando.”, lanzó la ex ministra en declaraciones en “La Cornisa”.

Recordemos, que el pasado junio, el Presidente Alberto Fernández, había demandado a la exministra por 100 millones de pesos y de ganar el pleito donará el dinero. La disputa surgió luego que Bullrich declarara que el Gobierno había pedido “retornos” al laboratorio Pzifer por la compra de vacunas, dichos que fueron desmentidos por la propia empresa.

Por otra parte, Bullrich aseguró que los argentinos sufrieron “mucho por no haber tenido a tiempo la vacuna” y ejemplificó: “Hay argentinos y chicos que todavía no aprendieron a leer porque las escuelas estaban cerradas». La ex mandataria sostiene que si hubieran estado con mayor antelación las 13 millones de vacunas, muchos argentinos no se hubieran quedado sin empleo.

Al respecto, la titular del PRO reiteró que hubo irregularidades en el plan de vacunación y apuntó contra las negociaciones que siguió el Gobierno para la compra de fármacos contra el Covid-19. “En mayo se dijo la verdad, se logró destrabar algo que para la sociedad argentina fue muy importante, que es poder tener muchas más vacunas de las que había.»

Por otro lado, analizó el escenario electoral de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre y consideró que el Gobierno está tratando de “asustar” a la oposición. Asimismo, acusó a los dirigentes oficialistas de instalar la idea de que pueden “ganar como sea” a partir de las medidas lanzadas para intentar revertir la derrota en las PASO.

Con información de www.elintransigente.com