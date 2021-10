Rafaela contará con un CDI

A través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se puso en marcha la “Red de Infraestructura del Cuidado”, con foco en la salud, los géneros y la niñez. Los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) son resultados de un trabajo conjunto de los Ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Social de la Nación y de diferentes provincias, que en una primera etapa construirán unos 300 centros en todo el país, con el objetivo de reducir las brechas existentes de pobreza, género e inequidades territoriales. El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas, desarrollará en una primera etapa, las licitaciones de los primeros nueve CDI. La inversión de estos centros supera los 330 millones de pesos, y cuentan con un plazo de ejecución de 240 días. Estos nuevos espacios educativos para la primera infancia se ubicarán en diferentes localidades, tales como Rafaela, Reconquista, Vera, Tostado, Gálvez, Las Rosas, El Trébol, Fighiera, y Cañada de Gómez. Asimismo, están proyectados para licitarse, en una segunda etapa, en Pérez, Santa Fe, Desvío Arijón, Gato Colorado, Rosario y Capitán Bermúdez.

LA LICITACIÓN EN

NUESTRA CIUDAD

En la mañana de este lunes se llevó cabo la licitación para el CDI Rafaela, obra que cuenta con un presupuesto oficial de $37.477.957,82 (dos fueron las empresas que presentaron pliegos licitatorios) y que tiene como objetivo igualar las oportunidades para la primera infancia y reducir las brechas existentes de pobreza, género, inequidades sociales y de acceso a estos espacios de cuidado. Presidió el acto el gobernador Omar Perotti, quien estuvo acompañado por el intendente Luis Castellano; el senador nacional Roberto Mirabella; el senador provincial Alcides Calvo; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani; el concejal Jorge Muriel; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; el secretario de Desa Urb y Metropolitano, Diego Martino; el subsecretario de Salud, Martín Racca; el presidente del barrio Luján, Fernando Lionetto; autoridades provinciales y municipales, representantes de empresas y asociaciones civiles. El gobernador Omar Perotti dio cuenta de la alegría de estar en ese barrio y compartiendo un momento gratificante: “Sin dudas emociona este momento y la gente que se emociona es la gente que tiene sentimientos, que sabe pelear por las cosas y que sabe lo que significa para cada uno de los vecinos, que van a empezar a encontrar una posibilidad que les de tranquilidad y que les permita tener a sus chicos cerca y cuidados, mientras desarrollan alguna actividad laboral o de continuidad en su formación educativa detrás de un futuro mejor”.

EL VALIOSO ROL DE

LOS LEGISLADORES

“Son los primeros centros que estamos desarrollando con el apoyo de la Nación en nuestra provincia. En esto quiero ser agradecido con nuestro senador nacional, Roberto Mirabella, porque hay que gestionar recursos, programas, firmar acuerdos, y después hay que seguirlos; y la tarea de nuestros legisladores nacionales es clave en esto”, sostuvo Perotti.

“Es muy meritorio y muy valioso para un Gobierno provincial tener legisladores nacionales que nos acompañen, en el caso de Roberto, de Marilyn y en lo que deseamos a futuro a Marcelo Lewandowski. Son los que nos permiten optimizar los tiempos de los funcionarios, y mucho más en pandemia. Es la posibilidad de hacer el seguimiento con cada uno de los ministerios involucrados en cada una de las reparticiones nacionales. Los tenemos que tener a la par y es gente que tiene que estar consustanciada con el objetivo y con esta forma de gobernar. Esto es lo que nos está posibilitando encarar este tipo de obras que moviliza laboralmente a muchos actores. La construcción es la que tiene esa cualidad y es la que vamos a seguir desplegando en cada pueblo y en cada ciudad”, agregó.

"NOS ESTAMOS

PONIENDO AL DÍA"

En tanto, el gobernador también mencionó que “después de 12 años, volvieron a esta y otras localidades, obras de infraestructura comunitaria, jardines y escuelas. Además de estas obras educativas, con toda la trascendencia que esto conlleva de cara al futuro de las nuevas generaciones, la ciudad está avanzando en muchas direcciones, pero todas enfocadas en un mismo vector: el crecimiento. La obra de gas para el sector industrial y residencial, la obra del acueducto para que más familias tengan un recurso innegociable como es el agua potable, las vías de comunicación terrestres como la variante Oeste y el avance sostenido de la traza de la autovía de la Ruta 34, kilómetros y kilómetros más seguros a medida que sumamos cada tramo que se inaugura”. A su turno, Roberto Mirabella referenció la importancia que tiene este tipo de establecimientos educativos relatando: “Me lo contaba días pasados una mujer llamada Mirtha, que está terminando la escuela primaria. La está terminando porque en realidad sus hijos, de alguna manera, la alentaban a hacerlo. Y ella se emocionaba profundamente cada vez que escucha que se abre un jardín, porque es un lugar donde no se puede volver. De grande podés hacer o retomar la escuela primaria o secundaria, pero no un jardín. Son lugares muy importantes para el desarrollo de la vida de las personas en edades tempranas, y además es en la escuela y en la familia donde aprendemos los valores para toda la vida”.

12 AÑOS DESPUÉS

A continuación, el intendente Luis Castellano ponderó el trabajo que vienen realizando los integrantes de las comisiones vecinales, y remarcó que “en un barrio donde no hay jardines municipales, donde se necesitaban estos espacios de contención hoy podemos ver plasmada esta licitación que le va a permitir a muchas familias dejar sus niños en un lugar seguro, al resguardo de un proceso educativo confiable. Esto lo asocio a la vecinal porque el presidente y todo su equipo están dedicados a los niños, tanto en el tema alimentario, en el educativo y en el deportivo con sus escuelitas. Lo quiero atar a la posibilidad de trabajo y empleo porque nosotros hemos medido en la ciudad y hemos presentado hace 2 semanas el informe del desempleo. La buena noticia es que comparado con el del 2019, en el reporte del 2021 vemos que el desempleo bajó de 9.1 a 8.2. Esto quiere decir que la economía, la producción va empezando a crecer y van generando puestos de trabajos. Pero cuando miramos de ese 8.2% quienes son los desocupados, vemos que el 60% son jóvenes menores de 30 años, y el 63% son mujeres que no han terminado la secundaria. Y ¿por qué lo relaciono con el jardín? Porque hay muchas de esas mamás que quieren terminar la escuela secundaria para poder tener una posibilidad laboral, para poder tener alguna alternativa universitaria en la ciudad y no tienen lugar donde dejar sus niños. Por supuesto que hay jardines privados, pero su costo es imposible de afrontar”. “No quiero dejar de hacer mención que hace poco tiempo licitamos el jardín del barrio Belgrano. Hacía más de 12 años que no abríamos una licitación de jardines de infantes. Esto habla a las claras de lo que implica hoy tener respaldo gubernamental y apoyo del Gobernador y de todo su equipo para que Rafaela tenga todo lo que se mereció y que durante mucho tiempo le fue negado”.

TRABAJO EN CONJUNTO

Por su parte, la ministra Silvina Frana destacó el trabajo conjunto con el Gobierno nacional a fin de fortalecer la infraestructura educativa para la primera infancia: “Cuando se logran concretar estas agendas de trabajo, significa una instancia virtuosa que permite dar inicio a una obra que va a transformar y dar oportunidades de desarrollo a las niñas y niños desde la primera infancia. Estamos construyendo el futuro para que muchos niños y niñas accedan a la educación, la promoción y protección de derechos, reduciendo las inequidades territoriales existentes". "Transformar realidades generando políticas públicas que permitan la igualdad de oportunidades a las poblaciones más vulnerables, atendiendo el crecimiento y desarrollo de los niños, habla de un Estado presente. Y esto es lo que impulsa tanto el gobernador Omar Perotti como el presidente Alberto Fernández, con acciones concretas y con obras que promuevan una atención integral para el desarrollo, la estimulación temprana y la psicomotricidad"; cerró Frana. En tanto, Damian Elazkar, director provincial de Arquitectura e Ingeniería realizó la explicación técnica de la obra: “Estas unidades educativas contarán con una superficie de 220 metros cuadrados, e incluirán a niños y niñas de 45 días a 4 años de edad, que funcionarán en dos turnos con capacidad de albergar 48 personas por turno, para recibir asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad”. “El prototipo tipológico propuesto cuenta con un planteo arquitectónico desarrollado en un solo nivel con una circulación principal que estructura las distintas actividades; área de administración con baño privado; cocina y depósito con ingreso propio para proveedores y personal; una sala maternal (de 45 días a 1 año) y lactario; una sala de deambuladores (1 año a 2 años); una sala de 2 años a 3 años adaptable para funcionar como comedor; una sala de 3 a 4 años adaptable para funcionar como comedor; un bloque sanitario para infantes, además de un sanitario específico para personas con movilidad reducida; y patios internos que adecúan las condiciones ambientales requeridas, que contarán con espacios lúdicos y juegos infantiles”. Por último, Danilo Capitani, ministro de Desarrollo Social, manifestó la alegría de poder llegar hasta aquí para dar comienzo a una serie de licitaciones que se van a llevar adelante a través del Gobierno de la Provincia, por gestiones del Gobernador ante el Gobierno nacional. “Estos espacios de primeras infancias son fundamentales porque podemos de esta manera poder trabajar con niños y niñas entre los 45 días y los 4 años, en todos los planes sociales y nutricionales que se están llevando adelante. La posibilidad del control de peso y talla, garantizar la seguridad sanitaria de todos y cada uno de los niños, la posibilidad de llevar adelante la estimulación temprana en estos sectores más vulnerables”.

Fuente: diariolaopinion.com.ar