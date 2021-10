Atlético puso la mira en Instituto

Atlético de Rafaela no va a bajar los brazos así nomás. Si bien no la venía pasando para nada bien en lo que iba de la segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional, con nueve juegos en fila sin victorias, los triunfos ante Tristán Suárez y el último viernes ante Gimnasia de Jujuy en el Monumental vuelven a ‘encender’ esa luz de esperanza que siempre se debe tener.

En las seis fechas que quedan se la jugará hasta el final para ver si puede meterse por la ventana al reducido por el segundo ascenso.

Con sus hinchas en la tribuna y sin sobrarle nada desde lo futbolístico, el equipo de Walter Otta dio muestras positivas. Varios que levantaron su rendimiento individual y, trasladado al colectivo, lo vuelven competitivo. Le puede jugar de igual a igual a cualquiera.

Desde ayer el plantel de la ‘Crema’ comenzó a pensar en su próximo compromiso: Instituto de Córdoba. Rival al cual estará visitando el viernes 8 de octubre, a las 20.00hs, por la fecha 29 de la zona B.

Para dicho encuentro en Alta Córdoba, según medios cordobeses, se esperan unos 5 mil socios de Instituto. Será el juego que marcará el retorno de los ‘gloriosos’ a las tribunas del estadio Juan Domingo Perón.

El equipo que conduce Claudio Sarría y el rafaelino Daniel Miliki Jiménez viene de jugar en Mendoza con Independiente Rivadavia, juego que perdió 2 a 1.

En lo que respecta al equipo, el que podría reaparecer es el zaguero Hugo Vera Oviedo, ausente en la derrota ante la Lepra mendocina por límite de amarillas.

REPARTIERON PUNTOS

EN EL BAJO NÚÑEZ

Defensores de Belgrano y Santamarina de Tandil igualaron ayer 0 a 0 en el juego que cerró la fecha 28 en la zona B de la Primera Nacional. Por el lado de la zona A, Agropecuario sorprendió a Atlanta al ganarle de visitante 3 a 0 y San Martín de Tucumán derrotó 3-1 a Gimnasia de Mendoza. Con dicha victoria el elenco tucumano se metió en puestos de reducido.

Al cierre de nuestra edición jugaban Almirante Brown y Estudiantes de Río Cuarto. Este martes se enfrentarán Chicago y Temperley, a las 15.10hs televisado por TyC Sports.

LA FECHA 29 SE JUGARÁ

DE LA SIGUIENTE FORMA

ZONA A

Sábado 09/10: 15.35 hs. Quilmes vs Atlanta, 16.30hs Alvarado vs Estudiantes BA. Lunes 11/10: 16.30hs Dep. Maipú vs Chicago, 17hs Agropecuario vs Chacarita, 17.10hs Estudiantes RC vs San Martín (T), 21.10hs Temperley vs Almirante Brown. Martes 12/10: 17.10hs Tigre vs Mitre (SdE), 21.05 hs. Gimnasia (Mza) vs Belgrano.

ZONA B

Viernes 08/10: 17.10 hs. Güemes (SdE) vs San Telmo, 20.00 hs. Instituto vs Atlético de Rafaela. Sábado 09/10: 15 hs. Gimnasia Jujuy vs Brown (PM), 15 hs. Tristán Suárez vs Brown (A), 15.30 hs. Dep. Morón vs Villa Dálmine, 15.30 hs. All Boys vs Santamarina, 15.30 hs. Barracas Central vs Independiente Rivadavia, 16hs Almagro vs Defensores de Belgrano. Lunes 11/10: 15.30 hs. Ferro vs San Martín (SJ).

