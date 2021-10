La oposición no dio quórum y fracasó la sesión en Diputados para debatir la Ley de Etiquetado Frontal

El Frente de Todos no logró conseguir el quórum necesario para habilitar la sesión especial para debatir y aprobar la ley de Etiquetado Frontal y terminó sesionando en minoría frente a la ausencia de la casi totalidad del resto de los bloques de diputados.

Con 122 diputados presentes -hacen falta 129 para sesionar-, el oficialismo decidió dar por concluidas las negociaciones con el interbloque de Juntos por el Cambio y pidió una sesión en minoría que comenzó con el pedido de la diputada Cecilia Moreau de tomar lista “para que quede claro quienes estamos acá sentados y quienes están escondidos detrás de las cortinas”.



El interbloque de Juntos por el Cambio fue a la reunión de Labor Parlamentaria con la propuesta de negociar el quórum con el oficialismo “consensuando” el temario para el día de hoy “pero incorporando el tratamiento de la ley de promoción ovina junto al emplazamiento de las comisiones para que, en el transcurso de las próximas dos semanas, se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán”.

En el oficialismo no aceptaron y Juntos por el Cambio decidió no bajar al recinto a debatir. La Ley de Etiquetado Frontal, en diciembre de 2021, perdería estado parlamentario.



“Llegamos a 122 diputados, quedamos a 7 no de dejar de ser una República como lo somos, sino de poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente, algo mucho más simple. Cuando se agota el tiempo de los set de televisión, cuando se escucha a los diputados decir que están de acuerdo con algún tema pero no se sientan en las bancas. Creo que en medio de un proceso electoral lo que podemos ver hoy es que no todos están de acuerdo con todo, nuestro bloque lo habló mucho con las organizaciones de etiquetados. Acordamos no traer más temas para no entrar en rispideces, nos cuidamos de no traer más temas, de no provocar a nadie, de no ser chabacanos”, dijo Máximo Kirchner,

“Para sentarse imponían un pliego de condiciones, querían tratar la ley de boleta única, resulta que son los mismos que no querían tratar ninguna ley electoral en este momento”, agregó el líder del bloque del Frente de Todos.

“Cumplimos como bloque, no operamos en los medios, incluso no querían tratar de temas si no era de manera presencial, pero hoy que tenemos cuatro temas que no los irritan, o por lo menos eso parece, y no aparecen. Y se enojan y nos quieren empujar y extorsionar. Deben tener paciencia, faltan dos años para el 2023″, señaló Kirchner.



“Intentaron operar que por la asunción del gobernador de Tucumán Manzur no se iba a tratar este tema, pero hoy los diputados de Tucumán y de Jujuy están, ellos no”, apuntó. “Han vuelto a comportarse como siempre fueron. Cuando les toco gobierno buscaron suprimir a los que pensaban diferentes. No soportan la democracia a veces”. disparó con fuerza el jefe del bloque del Frente de Todos.

“Para tratar estos temas nos están proponiendo temas que no tienen despacho de comisión. Nos están contrabandeando temas para poder sentarse. Así hacen política, así hacen las cosas. La regla de dar quórum es válida, y los felicito, pero digan la verdad por lo que lo hacen. Vuelven a ser los mismos de siempre, los que endeudaron este país”, finalizó.

Con la sesión caída, el interbloque de la oposición y otras bancadas convocaron para las 13.30 a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para intentar consensuar un temario y buscar sesionar esta misma tarde, tras la incorporación de otros temas, entre ellos la Ley Ovina que tiene dictamen y está en condiciones de debatirse en el recinto.

Fuente: Infobae