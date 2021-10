Cuando Perotti tiene casi 40 millones para repartir, hay que mirar a las empresas de los amigos

Perón decía de algunos de sus colaboradores que los mismos eran buenos pero si se los controlaba mucho mejor. Perotti tiene una buena cantidad de dinero para hacer una obra pública, por lo cual es un derecho y un deber que los ciudadanos controlemos y mucho quien va a ser el ganador de la licitación, y por sobre todas las cosas, si el mismo o los mismos son amigos o no del gobernador. Nadie habla mal de la máxima autoridad de la provincia, pero por ahí abrir el paraguas evita mojarse.

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó este lunes el acto de licitación de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) para la ciudad de Rafaela, obra que demandará una inversión superior a los 37 millones de pesos.



Los CDI estarán destinados a niños y niñas de 45 días a 4 años de edad, funcionarán en dos turnos con capacidad para 48 personas y brindarán asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.

Mientras tanto, los ocho centros restantes que se realizarán en la provincia en esta etapa inicial, estarán ubicados en Reconquista, Vera, Tostado, Gálvez, Las Rosas, El Trébol, Fighiera y Cañada de Gómez.

En ese marco, el gobernador Perotti sostuvo que “compartir este momento con ustedes sin dudas emociona. Y la gente que se emociona, es la gente con sentimientos y que pelea por las cosas, y las mamás, y los papás, van a empezar a encontrar una posibilidad que les de tranquilidad, y les permita tener a sus chicos cerca, mientras pueden desarrollar una actividad laboral o de continuidad en su formación personal, detrás de un futuro mejor”, señaló.

Perotti recordó que son los primeros 17 centros que se están desarrollando con la Nación en la provincia de Santa Fe. “Poner en marcha la construcción de este centro de más de 30 millones de pesos, y poner en marcha una licitación de vivienda, moviliza a muchos actores. La construcción es la que tiene esa cualidad, y es la que vamos a seguir desplegando en cada pueblo y ciudad”, expresó el gobernador.

Y agregó: “Hay ciudades que crecen a otro ritmo y que, claramente, tienen un diferencial en su crecimiento en la impronta, también, de la inserción y de la demanda laboral en cada uno de los lugares. Allí el Estado provincial tiene que estar a la altura de los municipios”, enfatizó.

Finalmente, el gobernador agradeció a todos los integrantes y los vecinos del Centro Infantil: “El deseo de ver la obra pronto, seguramente tendremos en ustedes los mejores custodios del ritmo de construcción y de calidad, que será una tranquilidad para todos”.

El acto licitatorio se desarrolló en el Cine Belgrano y participaron también el intendente de Rafaela, Luis Castellano; los ministros de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; y de Desarrollo Social, Danilo Capitani; el senador nacional Roberto Mirabella; y el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; diputados provinciales, los directores provinciales de Arquitectura e Ingeniería, Damián Elaskar; y de Obras Públicas, Gustavo Solís; la secretaria de Obras y Servicios Públicos municipal, Bárbara Chivallero; y el presidente de la Vecinal del barrio Nuestra Señora de Luján, Fernando Lionetto, entre otros.

OFERTAS

Se presentaron dos ofertas para la construcción del Centro de Desarrollo Infantil, en Rafaela: Tecnología Aplicada SRL, que cotizó por $ 49.455.000 y Iglesias Mario que lo hizo por $ 55.325.729. El presupuesto oficial fue fijado en $ 37.477.957 (calculado a valores de marzo 2021).

ESPACIOS FUNDAMENTALES

A su turno, el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani remarcó que “estos espacios de primera infancia son fundamentales, primero porque de esa manera se puede trabajar con los niños y niñas a partir de sus 45 días hasta los 4 años, en todos los planes sociales y nutricionales que se están llevando adelante desde la provincia y la Nación, así como el control de peso y talla para garantizar la seguridad sanitaria de cada uno de ellos y la posibilidad de llevar adelante la estimulación temprana que tan importante es sobre todo en estos sectores más vulnerables de la población”.

“Hay que destacar la articulación primero del gobierno nacional con el provincial, y también la articulación dentro del gobierno de la provincia entre los distintos ministerios que participaron de esta estrategia de construcción de estos espacios”, agregó.

Por su parte, el intendente de Rafaela, Luis Castellano, resaltó que “el trabajo que vienen haciendo los presidentes y presidentas comunales en los barrios es impresionante. El trabajo que hicieron en la pandemia para contener una importante cantidad de niños y niñas que no encontraban, muchas veces, las posibilidades a fin de mes para dar una copa de leche, un almuerzo, un bolsón de comida, acompañarlos a algún jardín municipal porque no tenían cómo llegar, hoy se ve plasmado en este lugar, en este terreno que es municipal, que hace rato le estábamos buscando una alternativa de uso, en un barrio o en un sector donde no hay jardines municipales, donde se necesitan este tipo de centros, y esto va a traer la posibilidad a muchas familias y a muchas mamás de poder dejar sus niños en un lugar seguro”.

Finalmente, el presidente de la vecinal del barrio Nuestra Señora del Luján, Fernando Lionetto, expresó su alegría por la obra “en un barrio en el que trabajamos mucho con los niños, en las escuelas y en la copa de leche, y será de gran ayuda que este centro de integración se acople a estas actividades”.

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, a través de la Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas, desarrollará en esta primera etapa las licitaciones de los primeros nueve Centros de Desarrollo Infantil (CDI), elaborados bajo el programa “Red de Infraestructura del Cuidado”, de los Ministerios de Obras Públicas y de Desarrollo Social de la Nación, y financiados por el gobierno nacional. La inversión supera los 330 millones de pesos y cuentan con un plazo de ejecución de 240 días.

APORTES A 22 LOCALIDADES

Durante un acto llevado a cabo en el Viejo Mercado, el gobernador también hizo entrega de aportes correspondientes al Fondo de Obras Menores por un total de $ 40.158.601 destinados a municipios y comunas del departamento Castellanos, montos que serán destinados a diferentes obras, gastos corrientes y compras de materiales y vehículos.

En total son 22 las localidades beneficiadas: Clucellas ($ 1.325.709,24), Coronel Fraga ($ 845.011,08), Vila ($ 1.349.644), Hugentobler ($ 616.072,46), Colonia Aldao ($ 4.200.877,11), Garibaldi ($ 400.000), Josefina ($ 2.105.019,29), Lehmann ($ 1.998.705,67 y $ 2.271.426,03), Estación Clucellas ($ 1.001.612,23), Frontera ($ 5.265.606,74 y $ 501.542,77), Colonia Bicha ($ 832.142,46), Colonia Margarita ($ 601.648,75, $ 446.620,04 y $ 893.420,08), Eustolia ($ 774.375,29), Colonia Mauá ($ 1.028.852,96), Aurelia ($ 200.000, $ 395.000 y $ 350.000), San Vicente ($ 2.755.500 y $ 1.272.732,28), Galisteo ($ 2.076.893,25), Egusquiza ($ 647.983,11), Bauer y Sigel ($ 1.477.979,71 y $ 350.000), Zenón Pereyra ($ 685.902,50 y $ 635.224,05), Sunchales ($ 400.000) y Castellanos ($ 2.453.100).

Durante el acto, el gobernador Perotti valoró la posibilidad de realizar estas entregas de fondos, “porque esto nos permite disfrutar de estos encuentros, nos permite ajustar algunas cosas, saber qué trámites están en marcha, cómo están, y ponernos al día en informaciones importantes para cada uno de ustedes”.

Por su parte, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, destacó que “desde el gobierno provincial tenemos un compromiso con el hacer y con el futuro porque queremos que nuestros pueblos y ciudades crezcan, se desarrollen y que las obras y los servicios traigan bienestar, produzcan empleo y reactivación económica”.

“Se trata de generar arraigo en pueblos y ciudades que ofrezcan buenos servicios e infraestructura. Por eso estamos distribuyendo más de 40 millones de pesos, para que, por ejemplo, cada habitante de Zenón Pereyra cuente con su playa de estacionamiento; para que los habitantes de Lehmann puedan tener pavimento; y para que, en Eustolia, haya electrificación, caminos rurales, cámaras de seguridad; es decir, cumplir con todo aquello que los intendentes y presidentes comunales nos solicitaron”, concluyó el ministro.

Finalmente, el senador provincial, Alcides Calvo expresó que “costó mucho al inicio de la gestión la regularización de esta situación, propio del financiamiento y del déficit que tenía la provincia, sumado a la pandemia, pero esto nos pone realmente como una verdadera garantía de que esta ley de Obras Menores pueda cumplir su objetivo como fue planteado”.

DOS MILLONES DE VACUNADOS EN LA PROVINCIA

Otras de las actividades desplegadas por el gobernador en la ciudad de Rafaela incluyó una visita al vacunatorio local, en el día en el que la provincia alcanzó los 2.000.000 de santafesinos inoculados en el marco de la campaña de vacunación contra el Covid-19, logro conseguido gracias a “una enorme tarea y trabajo hecho en toda la provincia”.

Por tal motivo, Omar Perotti reiteró “el agradecimiento a cada uno de los vacunadores y vacunadoras, y a quienes realizan las tareas administrativas”, y destacó la “enorme tarea del ministerio de Salud a cargo de Sonia Martorano, de todo su equipo; de Desarrollo Social para ayudar en la instancia de logística. Y esto es lo que nos ha posibilitado vacunar feriados, sábados, domingos, tener esta cantidad de santafesinas y santafesinos protegidos”, destacó.

En ese aspecto, el gobernador valoró el alto porcentaje de gente que se inscribió en el registro de vacunación. “Se trata de más del 90%, lo que habla a las claras de la voluntad de los santafesinos de vacunarse, de recibir esta instancia de protección”, concluyó el mandatario santafesino.

Con información de Radio Rafaela