Alberto Fernández: “Hay que dejar atrás la Argentina de la especulación y de los dólares fugados”

El presidente Alberto Fernández participó este martes del cierre de la Convención Anual 2021 de la Cámara Argentina de la Construcción donde envió un mensaje en busca de recuperar “el diálogo y el consenso” en el país, luego de las consecuencias producidas por la pandemia de Covid-19. Además, reclamó “dejar atrás la Argentina de la especulación” porque “nos costó millones de dólares fugados”.

“Debemos construir un puente hacia la Argentina productiva y dejar atrás la Argentina de la especulación. De esa Argentina venimos. Esa Argentina nos costó millones de dólares fugados. Algunos hoy en los diarios vimos cómo duermen el dinero argentino en paraísos fiscales, dinero que se fugó de la Argentina. Y que nosotros necesitaríamos tenerlo aquí para poder producir y seguir construyendo, para poder seguir avanzando. Nada es más virtuoso que el capital que se invierte, que convoque al trabajo. Que esa unidad entre el capital y el trabajo se convierta en más producción. Que esa producción crezca y exportemos todo lo que podamos. Ese es nuestro mayor anhelo”, expresó el mandatario al inicio de su discurso.

En esa misma línea, consideró que “el dilema no es discutir si hay una economía formal y una economía popular. El dilema es ver si podemos salir de la economía de la especulación y pasar a la economía que produce. Si triunfa la economía que produce, el trabajo va a existir. Yo ya lo viví y recuerdo mis años de jefe de Gabinete, con 2 millones de planes cuando llegamos y cuando nos fuimos dejamos 400 mil”.

“Ahora que la pandemia ha pasado se volvió a instalar algo que yo quería superar aquel 10 de diciembre: la confrontación. Que era algo que yo hablaba, de recuperar el diálogo. La pandemia nos volvió a poner en veredas diferentes en volver a confrontar. Tanto dolor y pena tenía que servir para pensar al mundo de otro modo y poder ver cómo construimos ese mundo hacia adelante”, expresó el mandatario.

Por otro lado, de cara a las próximas elecciones del 14 de noviembre, reconoció que “no nos hace feliz que haya tantos hombres y mujeres que viven de la asistencia del Estado” por lo que resaltó que hay que ver “cómo convertimos planes sociales en empleo, devolver dignidad de trabajo”. “No vamos a terminar con los planes sociales, pero debemos recuperar la cultura de trabajar”, resaltó.

Fernández confirmó que luego de la derrota electoral en las PASO decidió “salir a escuchar a los vecinos” para contrastar “las percepciones que uno tuvo”. En el tramo final del discurso, y en un día en el que la oposición no prestó el quórum para debatir el proyecto de etiquetado frontal, Alberto Fernández planteó ante los empresarios: “Les pido que unamos fuerzas, que sea para decirle sí al diálogo y no a la obstrucción permanente, sí al que invierte y no al que especula”.

“Es tiempo de escucharnos de terminar con los gritos altisonantes y de aprender a escucharnos entre nosotros para saber qué nos pasa, es importante ponerse en los zapatos del otro para saber cómo caminar hacia el futuro”, sostuvo y agregó: “Le digo que sí a escuchar y gobernar, y le digo que no a la idea de encerrarnos, de creer que debemos gobernar sin escuchar al otro”.

En ese sentido, señaló que su gobierno “apuesta a la construcción y este año multiplicamos por dos la inversión en obra pública, y el año que viene volveremos a aumentarla porque seguimos creyendo en la necesidad de la obra pública como creemos en la necesidad de la construcción de viviendas”.

En su discurso de apertura, Iván Szczech elogió el Plan de Desarrollo Minero por la colaboración entre el sector privado y público, también la puesta en marcha de iniciativas que buscan fomentar la construcción de viviendas, mediante créditos hipotecarios que varíen en función de la variación de los ingresos.

“En el 2019, luego del cierre con el FMI en 2018, la inversión fue de 1,1% del PBI, generando la caída de 24 meses de la actividad de la construcción y la pérdida de 100 mil puestos de trabajo previo a la pandemia. Este año, duplicó la inversión de 2019 y 2020 y nosotros celebramos la decisión del gobierno nacional de aumentar esta inversión en épocas tan difíciles como las actuales”, afirmó el presidente de la Cámara de la Construcción.

Además, planteó, entre otros, dos reclamos puntuales: “Solicitamos que se extienda el plazo” del blanqueo destinado a proyectos vinculados a la construcción, como así también que se avance con un proyecto de ley que establece normativas para la financiación vía créditos hipotecarios de la compra de viviendas.

Además del Presidente, durante la Convención participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Transporte, Alexis Guerrera; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Consejo Económico y Social, Gustavo Béliz.

Con información de www.infobae.com