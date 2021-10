“Ministro…”: la contundente respuesta de Mario Negri al reproche que recibió por parte de ‘Wado’ de Pedro

El ministro de Interior nacional, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, cruzó a la oposición tras la fallida sesión de este martes en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscaba debatir la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, entre otros proyectos. Frente a los dichos del funcionario, salió a contestarle Mario Negri, titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja.

“Hoy la oposición bloqueó cuatro leyes a favor de la gente. Después de acompañarlas en comisiones, faltaron a la sesión con excusas”, manifestó el funcionario kirchnerista a través de la red social de Twitter, citando una frase que había emitido el jefe del bloque oficialista en dicha Cámara, Máximo Kirchner. “La verdad es que nuevamente cedieron al interés y al privilegio de unos pocos por encima de los argentinos y las argentinas”, denunció De Pedro.

Tras esa publicación, el diputado nacional por Córdoba –citando el tweet– respondió: “Ministro, hay una palabra el Gobierno debería empezar a internalizar: CONSENSUAR. La sesión que pidió su bloque no contempló los pedidos de la oposición. ¿Acaso la Emergencia educativa y cambiar la ley de Alquileres no son clave para la gente? El Congreso ya no es una escribanía”.

¿Qué pasó en el Congreso?

Sin la oposición en el recinto, el oficialismo reunió a 122 legisladores y quedó a siete de los 129 que se necesitan para tener quórum, por lo que la sesión se cayó. Los jefes de todos los bloques se reunieron en la comisión de Labor Parlamentaria y allí Juntos por el Cambio propuso consensuar con el oficialismo el tratamiento del temario planteado para este martes.

La alianza opositora planteó incorporar el tratamiento de la ley de promoción ovina junto al emplazamiento de las comisiones para que, en el transcurso de las próximas dos semanas, se inicie el debate de las leyes de boleta única, reforma de la ley de alquileres, emergencia educativa y el Presupuesto 2022 con la presencia del ministro de Economía Martín Guzmán, pero no hubo caso y lo que debiera haber sido una sesión terminó convirtiéndose en un escándalo.

Con información de www.elintransigente.com