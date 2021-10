Escandalosa denuncia contra el cantante Nego do Borel: fue acusado de violar a una modelo en un reality show

Denunciaron al cantante Nego Do Borel por haber abusado sexualmente de una modelo en el medio del reality show del que participaba.

El acusado de 29 años era parte del programa “Fazenda 13″ y todo habría sido registrado por las cámaras instaladas en una de las habitaciones.

Luego de una fiesta, el cantante se pasó a la cama de la modelo Dayane Mello y tapó todo con una frazada para que no se vea lo que ocurría, pero los micrófonos continuaban encendidos.



En el medio del avance de Nego Do Borel, se escucha a la participante decirle: “Para con eso, Nego... Nego, tengo una niña. No puedo. ¿Entiendes?, no puedo”.

Inmediatamente en las redes sociales se hicieron eco de lo que había ocurrido y comenzaron a pedir que intervenga la producción del programa y también la Justicia.

Desde el reality show tomaron la decisión de expulsar al cantante, mientras que la modelo inició acciones legales a través de su abogada.

Autoridades de Brasil, se encargaron de brindar un comunicado sobre el caso: “La abogada de la víctima compareció en el distrito policial y relató los hechos, además de presentar un pendrive con las imágenes de lo ocurrido, se conservarán otros detalles para garantizar la autonomía del trabajo policial”.

Por otra parte, la abogada del cantante dijo que se encargará una vez más de mostrar la inocencia de su cliente y pidió que la sociedad no lo juzgue antes de tiempo.

Nego Do Borel mientras tanto, negó las acusaciones y amenazó con quitrse la vida: “Estoy aquí dentro de casa, siendo prejuzgado por la gente en Internet, de Brasil. Vamos a esperar a que la Policía investigue todo. Voy a terminar quitándome la vida. No estoy mintiendo”.

No es la primera vez que el cantante brasileño enfrenta cargos de este tipo, ya que posee una investigación en curso por violación y una denuncia por violencia de genero.

A principios de 2021, su expareja, la modelo Duda Reis, lo acusó por violencia doméstica luego de haber sido agredida y amenazada. Inmediatamente, otra mujer que había sido pareja de Nego Do Borel, también salió a decir que había padecido agresiones