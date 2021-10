La madre de Messi rechazó formar parte de Masterchef Celebrity 3: “Son muchas horas”

Cada vez falta menos para el tan ansiado regreso de “MasterChef Celebrity”. El famoso programa reality culinario tendrá su tercer temporada durante 2021, mismo año donde se llevó a cabo la segunda con una versión famosos que coronó campeón a Gastón Dalmau.

En ese contexto, la producción del programa se encuentra afinando detalles en relación a quienes serán los participantes de la nueva temporada que también incluirá personalidades destacadas. Sin embargo, hubo una que comunicó su negativa: Celia Messi, la madre de Leo, confirmó que “por falta de tiempo” no estará presente finalmente.

A pesar de la insistencia de la producción, se supo que Celia Messi, la mamá de Lionel, finalmente no se sumará al certamen.

Aunque la madre del futbolista tenía muchas ganas de formar parte del show de cocina, le dijo “no” a la producción. ¿El motivo? No puede estar más de tres meses instalada en el mismo lugar grabando el programa.

“Buscaban a la mamá de Messi, pero es muy difícil tenerla por una cuestión de agenda porque suele viajar a Europa, más ahora que su hijo vive en París y lo va a visitar. Ella dijo que no podía estar tres meses fijos acá grabando y encima muchas horas”, reveló la periodista Naiara Vecchio en Implacables (El Nueve).

Así, el sueño de la producción desde que se pusieron a trabajar en la tercera entrega del certamen, quedó trunca. Lo cierto es que por momentos, Celia Messi estuvo muy cerca de confirmar su participación.

Pía Shaw, en su momento, había asegurado la existencia de un contacto con la mujer y que se ilusionaban incluso hasta con que el propio delantero pueda alguna vez alguna vez algún tipo de aparición virtual o enviar un video de saludo. No obstante, finalmente eso no sucederá y la mamá de la “pulga” no estará frente a las cámaras de Telefé por al menos esta temporada.