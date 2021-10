Antonela Rocuzzo fue la estrella de un desfile en París pero lejos de Wanda Nara

Luego de nueve días de pasarela, la Semana de la Moda de París cerró sus puertas este martes con una edición dinámica y alegre, marcada por el reencuentro de la industria con el público. Por su parte, Louis Vuitton tuvo una primera fila de celebridades reconocidas a nivel mundial entre las que se destacó Antonela Roccuzzo que acaparó la atención de todos los paparazzis cuando llegó a la gala con un total look de la famosa marca francesa.

En principio, Antonela Roccuzzo subió a su historia la invitación al desfile y luego el video del momento de su llegada al evento. Más tarde fue fotografiada en la primera fila, luciendo un minivestido negro con una campera oversize estampada y unas botas.

El desfile de Louis Vuitton tuvo lugar en las galerías del Palacio del Louvre y puso sobre el escenario una nueva versión de un baile de máscaras, con gafas de fantasía, chaquetas de terciopelo, vestidos de encajes, pantalones de satén y larguísimas capas.



Además de la revolución mediática causada por Antonela Roccuzzo, entre los invitados se destacaron Ana de Armas, Isabelle Huppert, Jennifer Connelly, Chiara Mastroiani, Alice Vikander, Catherine Deneuve, Chiara Ferragni, entre otras. Eso explicó que miles de fans bloquearan las entradas del recinto para tratar de conseguir una foto de sus estrellas e influencers preferidas.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que Wanda Nara fue otra de las invitadas famosas que estuvo presente en el gran show que cerró la semana de la moda en París. Enfundada en un total look negro, firmado por Vuitton, se mostró en sus redes llegando al lugar e incluso compartió videos del desfile. De todas formas, no se cruzó con Roccuzzo o, hasta al momento, no trascendió ni una sola foto juntas del tan esperado día para el mundo de la moda.