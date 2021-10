Molesta por las interrupciones: Cristina Fernández de Kirchner tildó de «gallinas» a Juntos por el Cambio

La Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó este miércoles a Juntos por el Cambio (JxC) por sus constantes interrupciones en la primera sesión de forma presencial que llevó a cabo la Cámara de Senadores. “Parecen gallinas”, dijo la presidenta de la Cámara baja. Ese gesto fue acompañado con gesto que realizó en complicidad de sus asesores. Con 41 votos afirmativos y 20 negativos, la Cámara alta retornará a los debates presenciales.

Tras aprobar el decreto que prorroga las sesiones en modalidad remota y validar el decreto posterior que encomienda la realización de sesiones de forma presencial, Cristina Kirchner preguntó: “¿no hay nadie para homenajes o cuestiones de privilegio?”. En ese momento, el legislador de la provincia de Misiones, Humberto Schiavonni, quiso realizar una acotación, a lo que la presidente de la Cámara baja acotó: “¿Va a plantear una cuestión de privilegio?”. Tras un intercambio de palabras, comentó: “Parecen gallinas”.

La ironía de Cristina Kirchner a Mauricio Macri

“La verdad, no se si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia”, ironizó la ex presidenta de la Nación sobre la noticia de que el ex presidente Mauricio Macri dará clases en los Estados Unidos. “Con mucha alegría y gratitud quiero contarles que fui convocado por el Adam Smith Center for Economic Freedom (…) Será un honor unirme en 2022 al Adam Smith Center para interactuar y ser un mentor para futuros líderes en el ámbito de diseño de políticas públicas, con la mirada especialmente puesta en el progreso de América Latina”, anunció el exmandatario nacional esta mañana en Instagram.

Vale recordar que el ex presidente Macri fue citado a indagatoria, para el día de hoy, en el marco de un presunto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes fallecidos por el hundimiento del ARA San Juan en 2017. El ex mandatario nacional fue notificado este miércoles en su domicilio, aunque, cabe aclarar, se encuentra en los Estados Unidos, tal como lo señaló en su posteo en redes sociales. Por ello, no se presentará ante el juez subrogante de Dolores, Martín Bava. Hay quienes advierten que podría no regresar a la Argentina hasta fin de año. De todos modos, su abogado, Pablo Lanusse, informó que sí se presentará ante la Justicia.

La ex presidenta de la Nación decidió retuitear un filoso comentario del presidente Alberto Fernández por una tapa del diario Clarín en relación a la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema de Justicia. “Leo la tapa del diario de hoy de la principal empresa de medios y telecomunicaciones del país diciendo que ‘el Gobierno pierde su único voto en la Corte’. Estoy impactado. Si el Gobierno perdió su ‘único voto’, ¿de quienes son los cuatro votos restantes?”, escribió el jefe de Estado de la Nación.

Con información de www.elintransigente.com