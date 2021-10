Es maestra, corrigió las pruebas con memes y se hizo viral

Un Señor Burns de los Simpsons para un “excelente”. Un carpincho co un globito en el que se lee “Estuvieron muy bien, obtuvieron un 8″. Un Mr. Bean con cara de preocupado. Y hasta Darío Barassi con un “¿¿queeeé??” escondiendo su cara detrás de las tarjetas de su programa. Cada meme elegido acompañó las correcciones a sus alumnos en la prueba de Biología. Y el video que subió a Tik Tok explotó.

Daiana Amores tiene 25 años, enseña en una escuela de Concordia y responde al llamado de Infobae sorprendida por el éxito que tuvo el video que su subió a su cuenta de Tik Tok con las pruebas corregidas con mucho ingenio: en lugar de observaciones, sumó memes que ella mismo seleccionó y pegó para cada caso.



“Corrigiendo pruebas de mis alumnos con memes, para más placer”, dice el posteo que roa las 500 mil reproducciones.

Es profesora en una escuela secundaria y en un Instituto de Profesorado, y reconoce que los memes ya son una manera de comunicarse. Por eso, le pareció divertido -para romper la frialdad de evaluar solo con un bolígrafo rojo- agregarlos en las pruebas que sus alumnos iban a recibir en la semana que los carpinchos de Nordelta coparon las redes y noticias. Los stickers primero pasaron inadvertidos porque los chicos “buscaban la calificación, el número” que también recibió cada uno. Después repararon en el detalle.

“Cuando se dieron cuenta de que había memes pegados se rieron, miraban las pruebas y se mostraron fascinados porque es algo con lo que tienen contacto todo el tiempo. Estaban felices de verlo en sus pruebas. Hace unos días tomé un examen en otro curso y los alumnos me dijeron: ‘Profe, corríjanos con memes’”, revela la profesora.

La idea, cuenta, la tomó prestada de otro profesor que ya había compartido en la misma red las intervenciones que hizo en planos e inmediatamente pensó en subirse a la misma frecuencia docente poniendo un poco más. “Busqué los memes más conocidos y representativos, los pegué uno por uno en un Word y armé una planilla, los mandé a imprimir y recorté; luego de tener todas las evaluaciones corregidas me fijé cuál coincidía con lo que debía remarcar o con lo que quería decir y allí los puse”, explica.

“Dice la profe que estudien esto porque la próxima les pone cero”, avisa el meme con la reconocida imagen de la trapera Cardi B de niña. Y en otro aparece el dueño de la planta nuclear de Springfield, Mr Burns, con un “excelente”, una de las palabras más características del personaje amarillo de Matt Groening. También se encuentra Sammy Griner, más conocido por el sticker “Success kid”.

No es la primera vez que la joven profesora utiliza este tipo de herramientas, tan frecuentes en la mensajería virtual, con sus alumnos. “En el desarrollo de las clases hago apuntes o presentaciones de Power Point con memes que tengan que ver con el tema que estamos viendo. La intención siempre es sacarles una sonrisa y poder contextualizar lo que se está hablando en el aula, para que no sea todo tan rígido ni estructurado. Sé los nervios que se viven en los exámenes y al momento de recibir la nota, me parece mejor calmar las aguas. Soy la profe, en este momento, que muchas veces me hubiera gustado tener. Ojalá todos tengan un profe que les haga amar más su materia”.

Su historia

Cuando terminó la secundaria en Concordia, su ciudad natal, Daiana decidió estudiar Nutrición, pero para ello debía mudarse de Entre Ríos y su mamá, que la crió sola, no podía costear los gastos que implicaba como mudarse, alquilar una vivienda y pagar toda la carrera.

“Entonces me incliné por seguir el profesorado de Biología, sin expectativas y sin saber si me gustaría o no. Pero a medida que la carrera avanzaba y, sobre todo, cuando comencé a ejercerla me di cuenta de que me apasionaba”, confía a Infobae la profesora que no pudo escapar de los comentarios de los haters.

Ya en otra posición de su carrera, Amores asegura: “La Biología es mi vocación, me encanta. Yo sigo estudiando y perfeccionándome. Tengo la posibilidad de que este sea ese lugar en el mundo que todos anhelamos encontrar”, afirma apasionada la futura profesora de Química y profesora de Danza Jazz y Tap.

En cuanto a las clases cotidianas, revela que el tema más complejo para explicar es todo lo que se relaciona a las células. “Es complicado porque son conceptos abstractos que no se pueden mostrar en vivo y en directo, más que en el microscopio, en las muestras y demás. Después todo lo que esté relacionado a la anatomía humana podemos verlo en los órganos, esqueletos y material didáctico preparado para dar una clase”.

Durante 2020, de manera virtual, Daiana tuvo la tarea de pasar en limpio las dudas que sus alumnos tenían sobre el coronavirus que a muchos les hizo perder familiares. “Se trabajó mucho con ese tema el año pasado hablando sobre qué es un virus, cómo se transmite... Este año volvimos sobre el tema aplicando los protocolos, ya de manera presencial, aunque a veces tuvimos aislamiento y clases virtuales. Primero fueron clases por burbuja y ahora está el curso completo”.

La elección de corregir de una manera diferente fue, justamente, una manera de la “profe de los memes” -como le dicen ahora en las redes- de llevar un poco de alegría a sus estudiantes. “Hacerlo me llevó dos horas más luego de corregir todas las pruebas, pero sé que ellos la pasaron mal en estos dos años y sacarles una sonrisa para mí fue una experiencia imborrable”.

Las explicaciones que debió dar luego de los memes

Daiana suele compartir videos en su cuenta de Tik Tok @daiamores. No escapó de eso el resultado de las pruebas que se hicieron virales y las repercusiones se multiplicaron.

“Primero tuve miedo a las reacciones de los padres porque, pese a que lo hice sin ningún tipo de intención de que esto se viralice, nunca se sabe. Lo subí como subo otras cosas y sin pensar que quizás algún padre se podía molestar o que la misma institución lo tomara a mal, pero por suerte no ocurrió”, dice quien sí recibió el pulgar abajo de desconocidos.

“La vida no es un sticker, enseñe bien”, comentó un usuario y ella subió un video para responderle. “¿Colocar un sticker es enseñar mal? ¡No recuerdo que me hayan enseñado eso en mi formación docente!”, arrancó. “Enseño con todo el amor del mundo, preparo mis clases, las actividades, planifico lo que voy a hacer, planteo objetivos y formas de evaluar, obviamente... ¿Por qué coloco memes? Porque los chicos han pasado dos años muy difíciles, que a todos nos afectó, desde separarse de sus compañeros, dividirse en burbujas, trabajar de manera virtual, presencial, que se aislaban, que no se aislaban... chicos que perdieron familiares muy cercanos, entonces poderles dar un poco de humor y empatía, ante toda esta situación de dos años, que fue una locura, sacarles una sonrisa para mí es una satisfacción”, aseguró.

En otro video explicó que no compartió la reacción de sus alumnos al momento de ver las pruebas con los memes porque son menores de edad y no tiene la autorización de sus padres para hacerlo. Y aclaró otro comentario: “La corrección no se basaba solamente en memes, sino que ellos tenían la descripción, los detalles de qué estaba bien y qué estaba mal, los puntos que correspondían la corrección y para sumar estaban los memes para tomarlo con humor”.

También explicó: “Jamás haría algo para hacer sentirlos mal o burlarme de ellos. La idea es tratar de buscar el humor y que, a pesar de que estén bien o mal, logren ver el lado positivo de las cosas porque, como siempre les repito, ‘es solamente una nota’”.

“Explicando con memes y corrigiendo con memes pude lograr que todos los estudiantes de esta evaluación aprobaran. Fue positivo”, le dice a Infobae. Y cierra: “Lo hago con responsabilidad, con amor y con vocación. Siempre trato de buscarle a todo una vuelta de rosca para poder llegarles a los chicos. Y soy feliz haciendo lo que hago”.

Fuente: Infobae