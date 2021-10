Fuerte reproche de diputados y organizaciones sociales al Gobierno por el nuevo proyecto de ley: “No cuenta la opinión”

En las últimas horas el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, confirmó que ingresará al recinto el proyecto de ley que convierte los planes sociales en trabajo genuino. Sin embargo, diputados del Frente de Todos y referentes de organizaciones sociales salieron a aclarar que ellos no fueron consultados y realizaron un fuerte reproche: “No se tiene en cuenta la opinión”.

En declaraciones radiales a AM 750, el diputado oficialista Juan Carlos Alderete que además es dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) manifestó que no saben de qué se trata el programa anunciado. “Desconocemos el proyecto del gobierno para transformar los planes sociales en trabajo. Las organizaciones sociales no fuimos consultadas”, expresó.

El diputado también realizó un fuerte reclamo: “Me parece que se debería consultar a diferentes organizaciones que vienen trabajando hace muchos años”. También, advirtió: “Creo que no se tiene en cuenta la opinión de cada uno”. En ese marco, la periodista Cynthia García no pudo ocultar su sorpresa: “Pensé que estaba más clarificado”. “¿Ustedes dentro del bloque no lo han conversado?”, le preguntó.

El legislador afirmó que no lo han conversado aunque sí señaló que habló del tema con Sergio Massa y con Máximo Kirchner. “El año pasado presenté un proyecto de Tierra, Techo y Trabajo con la firma de más de 30 diputados y diputadas nacionales donde hablo de una solución integral en el problema habitacional, el trabajo y la tierra”, manifestó como una posible solución a la situación pero no fue tratado en la Cámara.

«No lo conozco»

“No lo conozco, no puedo decir si estoy de acuerdo o no. No puedo decir que es un error ni nada”, reiteró el referente social. Igualmente, reconoció que ve con bueno ojos cualquier iniciativa para generar trabajo. “Somos seis diputados que representamos a las organizaciones sociales”, afirmó y volvió a remarcar: “No lo conozco por eso no puedo decir si es bueno o malo”.

Con información de www.elintransigente.com