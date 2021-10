El extremista Ricardo Lorenzetti

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti es verdaderamente un extremista *. Reacio a dar notas, son contados los reportajes que concedió a medios Argentinos en los últimos 15 años que lo tiene como actor principal de la justicia nacional. Sin embargo, en las pasados dos semanas, Lorenzetti se paseo por los diferentes estudios de televisión y concedió notas a diferentes radios y medios gráficos del país. Un cambió de posición llamativo, una actitud extremista. Lorenzetti pasó de un extremo a otro sin solución de continuidad en tan solo dos semanas.

Hace dos viernes Lorenzetti sorprendió al país con una carta "incendiaria" en donde intentó esmerilar la legitimidad del actual presidente Rosatti ( Comparó la “autodesignación” de Rosatti con el “autovoto” de Julio Nazareno, el exministro de la Corte durante el gobierno de Carlos Menem), jugada que le salió mal y lo obligó a tener que comenzar un raid mediático para no quedar como el juez despechado y golpista.

Con el periodista Luis Novaresio, Ricardo Lorenzetti aseguró que "no hay una crisis" en el tribunal supremo y adelantó que seguirán "actuando" como lo hizo con otras presidencias, evidenciando una intención de poner "paños fríos" a su primera carta, viendo por sobre todas las cosas que el resultado ya era inexorable y que su archi rival Horacio Rosatti finalmente iba a ser la figura máxima del más alto tribunal de justicia del país, sitial que Lorenzetti añora.

Novaresio le consultó por el mecanismo de la elección por la que Horacio Rosatti fue erigido nuevo presidente, y Lorenzetti respondió: "Fue un problema interno, creo que hoy está solucionado", pretendiendo dar por cerrada toda grieta, más por la fuerza de la realidad que por intención propia.

Lorenzetti fue más allá aún en sus explicaciones y dijo: "Yo mandé una carta porque hay cuestiones que debemos explicarle a la sociedad. En ese acuerdo que ellos convocaron, yo no podía estar, ellos insistieron en hacerlo. Yo no impugné ni pedí la nulidad de la designación de Rosatti. No hay una crisis, yo solo senté una posición".

Luego de ese reportaje con Novaresio, el rafaelino fue al estudio de Eduardo Feinmann, en donde volvió a tratar de "apagar el incendio" que él mismo armó y como un estadista de cabotaje dijo:

Hay que llevar tranquilidad a la población y al poder judicial, porque tenemos que tener en claro que la institución está por encima de las personas y no puede haber ninguna situación personal que afecte a la institución”.

“La Corte sigue trabajando bien, no va a haber problemas de funcionamiento. Los cambios son habituales, eso no significa que eso va a cambiar la dirección de la Corte. Hace 15 años que estoy en la Corte y siempre he pensado lo mismo”.

Casi como quien tiene "cola de paja", el juez dijo sobre ROsatti: “Yo no impugné la decisión de la elección del presidente. Yo fijé la posición que siempre sostuve”.

Feinmann también le preguntó sobre el llamado lawfare del que siempre trata de defenderse Cristina Kirchner de sus fechorías, y Lorenzetti dijo: “El lawfare es una opinión, yo la respeto, pero lo que hacemos dentro de la Corte es trabajar”. Recordemos que cuando se eligió presidente en la Corte, Lorenzetti estaba en una actividad privada en plena hora de trabajo.

Hoy Lorenzetti le concedió un reportaje a Radio Con Vos y pidió un inmediato cambio en la ley penal Argentina. Lorenzetti se dirigió en forma directa a los políticos:” Estamos sacando una enorme cantidad de causas penales, muchísimas. Hay una saturación y por eso planteamos ya a todos los poderes que esto se reforme porque no hay manera de que este sistema funcione bien si no hay una reforma legal, la Corte tiene una cantidad de causas penales que no debería tener, es imposible".

Algo busca Lorenzetti que de un día para el otro se volvió mediático y concede reportajes como nunca antes lo hizo. Este es otro Lorenzetti, pasó de un extremo a otro en pocos días. Algo cambió y la duda es comprensible en una persona como el ex presidente de la Corte.

¿Qué busca el Doctor Ricardo Lorenzetti?

*Extremista: [persona] Que tiene ideas o actitudes extremas