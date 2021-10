Diputados discriminó a Argañaraz por no querer vacunarse y violó la Constitución Nacional

Quiero dejar bien en claro que estoy a favor de la vacunación, que me vacuné con las dos dosis y que así lo hicieron todos los miembros de mi familia, pero eso no tiene nada que ver con avalar la violación de la Constitución Nacional misma. No se le puede exigir a una persona que se vacune, está en todo su derecho y la Constitución Nacional misma así lo establece. Resulta agraviante que un poder del Estado como lo es la Cámara de Diputados de la provincia, órgano que tendría que resguardar el respeto irrestricto de nuestra carta magna, no tome los recaudos constitucionales y legales para que aquellos que por sus creencias o convicciones personales no deseen vacunarse, no lo hagan y por ello no se menoscabe su actitividad laboral o se los discrimine de una manera inaceptable.

En el ejercicio de nuestra actividad, hemos presentado diversos recursos de amparo y medidas cautelares a lo largo y ancho del país y la justicia debe reparar este atropello inaceptable en épocas de democracia.

Es mentira que una persona no vacunada sea potencialmente más "contagiador" que otra, ese es un argumento ineficaz y carente de todo sustento jurídico.

Lo que sucedió con el Diputado Argañaraz debe ser reparado en forma inmediata para que la democracia misma y las instituciones de la república no se vean dañadas por un grupo de legisladores que no tienen la capacidad y el conocimiento científico para estar sobre la Constitución Nacional misma.

LA NOTICIA

La actividad legislativa volvió a la presencialidad y en la jornada de ayer volvieron diputados y senadores a sus bancas. Sin embargo hubo algunos que no pudieron ingresar al recinto y siguieron la sesión de manera virtual ya que las autoridades de las Cámaras exigen a los legisladores presentar el carnet de vacunación.

Uno de los diputados que debió seguir la sesión de manera virtual es el rafaelino Juan Domingo Argañaraz, del bloque Vida y Familia, activo militante y representante activo de el sector autodenominado Provida en la ciudad. Sucede que Argañaraz decidió no inocularse con ninguna de las dos dosis y por tal motivo no le permitieron ingresar a la legislatura y debió realizar la sesión de manera remota.

A pesar de los planteos realizados por el propio Argañaraz argumentando que no se le puede exigir una especie de «pasaporte sanitario», la regla había sido establecida por las autoridades antes de la sesión y tuvo que acatarla a pesar de la protesta y siguió la sesión de manera virtual.



Recordemos que Argañaraz es el mentor de la candidatura del abogado Delvis Bodoira por el espacio Vida y Familia para ocupar una banca en el Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela.

Con información de Radio Rafaela