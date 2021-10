Rafaela le dice sí a la vacuna y más de 65 mil personas ya tienen las dos dosis

Debido al feriado nacional de este viernes, ayer la Dirección Regional de Salud difundió su habitual reporte semanal de vacunación contra el coronavirus, en donde constata que en los últimos 7 días se colocaron otras 11.671 dosis para un total de 382.732 en la región desde que a principios de año se puso en marcha el operativo.

De ese acumulado, 137.089 cuentan con una sola vacuna aplicada y 118.101 han completado el esquema (casi 19 mil la diferencia), una disminución más que importante de acuerdo a semanas anteriores, lo que implica un avance bastante sostenido del plan de inoculación que se está llevando a cabo en los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio. En este marco, en nuestra ciudad la brecha también continúa achicándose, ya que son 75.385 los vacunados rafaelinos que cuentan con una dosis hasta el día de hoy, y 65.156 con las dos, con lo cuál la diferencia actual es de 10.229 (la semana pasada era de 13.296). Teniendo en cuenta estas cifras, fueron 3.067 los oriundos de nuestra ciudad que recibieron el segundo componente durante la última semana.

En tanto, en el Hospital "Jaime Ferré" se colocaron hasta el momento 161.755 vacunas, en Sunchales 40.525, en San Cristóbal 24.250, en Ceres 23.073 y en Tostado 20.945, entre los principales efectores de la zona, mientras que Constanza (20), Capivara (19), Aguará Grande (15) y Montefiore (10) son los vacunatorios que menos dosis han aplicado.

Por último, en relación al tipo de vacuna, la AstraZeneca es la más utilizada con 132.781 aplicaciones, seguida por la Sinopharm con 125.044, la Sputnik con 100.378, la Moderna con 19.363, la Covishield con 4.015, la Pfizer con 977 y por último, la Cansino con 156 dosis.

MÁS VACUNAS

Mientras tanto, se informó que este jueves arribaron otras 5.620 nuevas dosis de la vacuna Sinopharm para iniciar la inmunización del grupo etario de 3 a 11 años con comorbilidades. Las mismas fueron distribuidas de la siguiente manera: 1.800 para Rafaela, 800 para San Cristóbal y 600 para Ceres, Sunchales y Tostado, entre los principales vacunatorios de la región. Al mismo tiempo, ayer los equipos de salud tuvieron una jornada de capacitación por esta vacunación especial.

SIN CASOS

Por su parte, por tercer día consecutivo, no se registraron nuevos casos de coronavirus este jueves en Rafaela, de acuerdo al habitual reporte diario que emite la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud. De esta manera, la ciudad sigue acumulando 14.779 contagios desde el comienzo de la pandemia, de los cuáles 9 permanecen activos, 23 son los vecinos aislados y 14.450 los recuperados. Mientras tanto, al no reportarse fallecimientos, ayer se cumplió un mes del último deceso de un ciudadano rafaelino a causa de esta mortal enfermedad, manteniéndose en 320 las muertes hasta el día de la fecha. Con respecto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", no se contabilizan pacientes internados en UTI ni en sala general (por segunda jornada consecutiva), aunque sí hay 7 pacientes sospechosos y No Covid-19 en UTI (46% de ocupación) y 62 pacientes sospechosos, pediátricos y Neo en sala general.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 33 contagios de Covid-19 en el territorio provincial, que suma 469.344, de los cuáles 41.924 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 427.420 por laboratorio, y 6 muertes (todos con residencia en la localidad de Carlos Pellegrini), para un total de 8.576 víctimas fatales. Rosario reportó 13 casos y tiene un acumulado de 163.672 y la ciudad de Santa Fe reportó 2 y llegó a 55.637. Además, se anunciaron 4 infecciones en Villa Ocampo, 3 en Reconquista y 2 en Venado Tuerto entre las localidades más afectadas en las últimas 24 horas. En la provincia son 872 los activos y 459.896 los recuperados y hasta el momento fueron aplicadas 4.494.820 vacunas de las 4.488.200 dosis que recibió Santa Fe.

