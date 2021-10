En microbikini y pantalón blanco, Tini Stoessel hechizó a todos desde la playa

Tini Stoessel es una de las sensaciones en las redes. Con más de 16 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la joven cantante marca tendencia e impone estilo en el mundo de la moda consagrándose así como una de las influencers más cotizadas del país.

Sus apuestas de moda van desde los bodys ultracavados hasta las minifaldas estilo tenista, y prendas oversized. Asimismo, desde las playas de Miami, posó con sonrisa y alegría, disfrutando de una agradable tarde con amigas sobre la arena, a orillas del mar.

En este marco, la popularidad de Tini Stoessel va creciendo constantemente entre los internautas de todo el mundo. Así, una vez más la hija del productor logró cautivar a los usuarios de la web con nuevo contenido que se volvió viral. En esta oportunidad, la joven que se convirtió en una sensación en el mundo de la música, consiguió que en cuestión de minutos su nueva publicación se volviera viral.





Recientemente, la ex Violetta deleitó a sus seguidores con un deslumbrante outfit total white compuesto por un traje de baño de tela de punto en color blanco y un jogger de algodón del mismo tono, estilo oversized. En una sola postal, la cantante combinó tres de las más grandes tendencias del momento: las prendas tejidas, la tanga a la vista y los pantalones bien anchos.

El estilo es algo que Tini lleva en la sangre, siendo capaz de causar sensación con cualquier look casual en un outfit mega explosivo y original. Es por eso que decidió llevar el cabello atado con una cola de caballo baja y tirante, unos aros pequeños con forma de alfiler de gancho y las uñas pintadas de azul eléctrico.

En tan solo cuestión de minutos, el posteo de Tini superó los más de 500 mil me gusta. Mientras que en los comentarios, sus fans y admiradores no desaprovecharon la oportunidad para llenarla de halagos y elogios.

Fuente: la100.cienradios.com