«Primera medida de Gobierno»: fuertes declaraciones de Patricia Bullrich tras el sobreseimiento de Cristina Kirchner

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner y todos los demás imputados en la causa por la firma del memorándum con Irán. “Es la primera medida de gobierno que cumple Alberto Fernández, la impunidad”, enfatizó la referente opositora. Por otro lado, se refirió a la salida de Elena Highton de Nolasco de la Corte y su posible reemplazo.

“Alberto Fernández prometió un montón de cosas y a Cristina (Kirchner) le prometió que le iba a levantar algunas causas. En esto parece que cumplió”, lanzó la exministra de Cambiemos en declaraciones a TN. En el mismo sentido, manifestó que en paralelo “todavía está sin resolverse la muerte del fiscal (Alberto) Nisman”, quien impulsó la denuncia que dio origen a la causa.

“Creo que (con el sobreseimiento) va a haber bronca en muchos sectores”, enfatizó aunque señaló que “tenemos que acostumbrarnos a pensar que si la Justicia toma una decisión la tenemos que aceptar aunque no nos guste porque sino no tenemos punto de partida”. No obstante, insistió en que “no le gusta” la decisión y remarcó que si se consideró que el tratado no es un delito, la Justicia “ha considerado que es inconstitucional por lo que Argentina no podrá aplicarlo”.

Por otro lado, se refirió a la designación del reemplazo de la jueza Elena Highton de Nolasco de la Corte Suprema cuando abandone el cuerpo el próximo 1 de noviembre. “Está claro que ningún juez de la Corte se puede nombrar sin acuerdo de todos”, advirtió la opositora y remarcó que el pliego del candidato o candidata presentado por Alberto Fernández debe tener el aval de dos tercios del Congreso.

“Ese juez o jueza, es más posible que sea mujer, deberá tener acuerdo de ambas partes. Sí no, no habrá juez”, ahondó la titular del espacio amarillo y ahondó que aún no hubo cruce de llamadas entre ambos espacios para dialogar sobre el reemplazo. “No creo que se vayan a apurar y dar nombres en medio de la campaña”, precisó sobre los plazos. A partir de noviembre, y se estima que por al menos dos o tres meses, la Corte se mantendrá con cuatro miembros.

