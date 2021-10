Emilio Pérsico habló de un “gobierno por 20 años” y la oposición lo cruzó: “Quieren un sistema para perpetuarse”

Las declaraciones que lanzó este jueves el dirigente social Emilio Pérsico durante un plenario en el que participó el presidente Alberto Fernández generaron el repudio desde la oposición. En la cancha de Nueva Chicago habló de “llenar la política de pobres” y cuestionó la “alternancia” en la democracia en Argentina. Los referentes de Juntos por el Cambio denunciaron que en el Frente de Todos buscan “perpetrarse” en el poder y lo relacionaron con las definiciones que se darán con el voto popular el próximo 14 de noviembre.

“Escuchen todo, ‘yo lo digo mas brutal, esta democracia de alternancia no camina’, dice Pérsico. Lo dice él pero es lo no dicho por la mayoría de ellos. En noviembre tenemos que darle KO a esta fantasía facciosa y autoritaria”, expresó Hernán Reyes, candidato a diputado porteño por Juntos por el Cambio en su cuenta de Twitter.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro expresó: ”Esta es la confesión de que no los convoca la democracia, lo que quieren es un sistema que les permita perpetuarse y para eso necesitan seguir fabricando y sometiendo a los pobres”. Maricel Etchecoin, candidata a diputada provincial del mismo espacio, consideró que “Pérsico elige desconocer la importancia de las instituciones y las reglas fundamentales de la democracia. A mediano y largo plazo, esa idea de democracia a gusto de quien la ejerce pasa a ser una ficción de una parte de la dirigencia para perpetuarse en el poder. Venezuela”.

Fernando Sánchez, candidato a diputado nacional, agregó: “Autoritaria la definición de democracia de Pérsico. No entiende cómo funciona la democracia. Por lo que dijo, dudo que crea en ella”.

El ex ministro de Cultura Pablo Avelluto cuestionó en sus redes sociales: “¿Te preguntás para qué sirve tu voto? Para ser libre y no esclavo de un fascista como Pérsico, por ejemplo”. “Impunes. Mentirosos. Patéticos. Hipócritas. Incompetentes. Todo eso son Alberto Fernández y su gobierno. En noviembre, que sea colosal”, sumó Ricardo López Murphy, candidato en la ciudad de Buenos Aires.

El único que salió a defender a Pérsico fue Juan Grabois, quien declaró: “Se enojan con Pérsico pero les encanta Ángela Merkel que gobierna Alemania hace 16 años. La cuestión de fondo es que el poder real solo admite gobiernos débiles para seguir manejando los piolines sin poner nunca la cara”.

Las declaraciones de Pérsico

Bajo la consigna “Por la unidad y la victoria”, el Presidente compartió de un plenario con Fernando “Chino” Navarro, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez, líderes de las organizaciones sociales que forman parte del Frente de Todos, y la candidata a diputada nacional por Buenos Aires Victoria Tolosa Paz, entre otros dirigentes. Del concurrido acto participan organizaciones sociales como Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, Octubres, Organización 25 de Mayo, CTD Aníbal Verón y Corriente Nuestra Patria.

Allí, Pérsico recordó: “Cristina dijo una vez una frase que a mí me enamoró mucho, que era que tenemos que tener un gobierno que se parezca a nuestro pueblo. ¿Saben de qué color es la tez de nuestro pueblo? Del color del Río Paraná. La tez de nuestro pueblo es del color del Río Paraná. Tenemos que llenar la política de pobres para construir el bien común”.

“Los días más felices fueron los peronistas. Pero los días más felices de los felices fueron cuando la Cámara de Diputados, el bloque de Evita, era del 50% de la Cámara y ese bloque eran todos sindicalistas de la CGT, eran todos trabajadores. Esos fueron los días más felices. Cuando la mujer tenía el 48% de las bancas sin la ley de cupo. Sólo por la organización y la decisión de Eva Perón. El Evita se llama Evita porque le tiene que dar poder a los pobres, a los humildes de esta Patria”, destacó.

Al final de su discurso, describió que en el país hay una “democracia liberal y bastante representativa. Nosotros somos una democracia expresiva, nos dicen, porque expresamos sectores. Y la verdad es que quiero construir una democracia diferente”.

“Y ahí voy a decir de una manera muy bruta lo que Néstor decía muy bien. Néstor decía que necesitábamos 20 años, ¿no? Para consolidar un modelo. Que esta Argentina va de tumbo en tumbo, de un lado para otro. Nosotros construimos un hospital y viene otro y no le pone los insumos. Nosotros construimos una Universidad y viene el otro y lo destruye. Así es muy difícil”, protestó.

De este modo, justificó que “necesitamos 20 años. Y yo lo digo más brutal. Creo que esta democracia de la alternancia no camina. Quiero construir una democracia donde el movimiento popular gobierne 20 años en la Argentina. Quiero construir una democracia que nosotros podamos dar vuelta la historia, no dar vuelta lo que hizo Macri. Lo que hizo Macri lo vamos a dar vuelta pero necesitamos que Alberto siga 8 años y si no que le entregue también la cinta a otro compañero. Seguir una escalera ascendente que me prometió Néstor que íbamos a hacer. Esa es la tarea, compañeros, de cada uno de ustedes”.

Con información de www.infobae.com