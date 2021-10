“Chantapufis”: reconocido dirigente de Juntos por el Cambio cargó contra Jaime Perczyk

El ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos y actual candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, arremetió sin filtro contra el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. En declaraciones a la prensa manifestó que el funcionario y el ministro de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, están “equivocados” por el programa de los viajes de egresados financiados.

En el inicio de su entrevista por radio AM 950, Lombardi habló de las elecciones legislativas 2021 y de las PASO. “Es esencial no agrandarse”, señaló y remarcó que el resultado fue contundente y van por unas legislativas “más contundentes”. Por eso, indicó que el objetivo de campaña se encuentra en hablar y proponer. “Vemos que el Gobierno no ha escuchado y ha malinterpretado el mensaje de la gente”, lanzó.

Luego, se metió de lleno en la polémica por los viajes de egresados gratis en el distrito bonaerense. “El anuncio de ayer con respecto de los viajes de fin de curso financiados por el gobierno es de un nivel de demagogia que nadie se hubiera animado a tanto”, subrayó Lombardi. “Está equivocado Perckyz, debería preguntarle al gobernador Kicillof cómo reintegrar a los chicos que se perdieron del sistema educativo en la pandemia”, completó indignado.

Esta mañana, el ministro apoyó la iniciativa bonaerense y afirmó que es una salida “válida” en la política. “Tiene que pensar en eso, cómo recuperamos los jóvenes que no están más en el sistema educativo. 500.000 son en la provincia de Buenos Aires”, siguió el exfuncionario macrista. Asimismo, insistió y se diferenció del referente en Educación en que “no son viajes de estudio”.

Por esta razón, los tildó de “chantapufis” porque “no se puede hacer cualquier cosa”. Por último, sostuvo que es un tema claro “o equilibramos la cuestas del Estado o la Argentina va a seguir fracasando”. Cambiando de tema, indicó que hay que hacer reformas laborales para aumentar la cantidad de trabajadores en blanco.

Con información de www.elintransigente.com