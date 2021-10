Patricia Bullrich: "Lo de los viajes gratis de Kicillof es indignante, siguen corriendo al precipicio"

"El Gobierno sigue sin entender que la cultura de la dádiva, del 'te regalo', es la que se rompió, siguen tratando a gente como tonta y ahora lo del gobernador (Axel) Kicillof con los viajes gratis es indignante, como puede ser una prioridad lo de los viajes en una provincia en la que de cada 10 chicos 7 son pobres", dijo la titular del PRO a nivel nacional Patricia Bullrich.

La reacción de la dirigente opositora apuntaba a los anuncios que hizo Kicillof en un acto junto a Victoria Tolosa Paz en Villa Gesell, donde señaló que la provincia de Buenos Aires pagará los viajes de egresados de más de 200 mil alumnos bonaerenses, lo que en los papeles implica más de 6 mil millones de pesos.

No fue el único anuncio de campaña de Kicillof, que también dio cuenta de una eximición de impuestos a la cadena hotelera de la provincia (si lo aprueba la Legislatura) y otros 1.000 millones que se destinarán a "las mil y hermosas fiestas" populares en 135 municipios.

"Decisión demagógica"

"Lo de los viajes es una decisión demagógica, inconducente, es una mala práctica del uso de los dineros públicos", precisó Bullrich. "Me imagino la casa de un chico en este momento cuando le dicen tenés el viaje gratis, y al papa o la mamá le cerraron el negocio y no tienen más trabajo, les generaron una situación terrible, además ese chico en un año y medio habrá ido a clase un mes, y ahora salen con esto...", recalcó Bullrich.

"Siguen sin entender lo que votó la gente el 12 de septiembre, tratan a la gente como tonta, insistiendo con la dádiva y no apuntan a la cultura del esfuerzo. Así en vez de reconstruir el trabajo y la educación, Kicillof les dice te regalo un viaje gratis en una provincia en la que de 10 chicos hay 7 que son pobres. En todo caso debieron haber hecho una línea de crédito para que puedan pagar su viaje, pero no va más que en la Argentina se piense que todo es gratis, que todo se puede regalar, eso es no entender lo que hay que hacer para sacar a la Argentina del lugar en que está..", señaló Bullrich en diálogo con Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, el ciclo de Radio Mitre.

"Con esto lo único que hacen es seguir corriendo hacia el precipicio. Cuando millones de argentinos escuchan esto que quiere hacer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo que piensan es 'por votemos votemos algo más razonable', no votemos más a esta gente que regala la plata como si no costara ganarla", dijo Bullrich, considerando que el tema de los viajes gratis "es exactamente lo contrario a lo que nosotros queremos, que es la Argentina de la educación, de la cultura del esfuerzo y del trabajo, en la que nada puede ser gratis".

"Uso electoral del dinero público"

"Además la gran mayoría de los chicos de la provincia de Buenos Aires no llega a terminar el colegio secundario, es una política indigna para el conjunto del país que un gobernador haga esto antes de una elección y estas son las razones por las que nosotros decidimos denunciar lo que significaba el uso electoral de los dineros públicos", agregó.

Bullirch viajó este fin de semana a Mendoza, desde donde difundió en sus redes un video anunciando sus actividades de campaña en esa provincia, en la que participará de diversas actividades:

También se refirió a las palabras de Emilio Pérsico en el acto oficialista en la cancha de Nueva Chicago, cuando el dirigente social dijo que "la alternancia política no funciona, acá tiene que haber 20 años del gobierno popular...". En ese punto, la titular del PRO enfatizó que "siguen el modelo de Ortega, Maduro, Stalin... para ellos el poder tiene que ser de ellos por siempre, detestan la democracia, se creen los dueños del poder".

Finalmente, también criticó "la creatitivad procesal" del Tribunal Oral Federal N° 8, que absolvió a todos los imputados en la causa por el presunto encubrimiento del Memorándum con Irán, indicando que "es curioso como en la Argentina los jueces concluyen en que nadie es culpable y hay condenas sin juicio".

"Nos gustaría que la Cámara de Casación penal nos explique cómo es este nuevo código procesal en la que se llega a condenas sin juicios, con este fallo cualquier argentino puede pedir lo mismo 'yo también quiero contar mi historia, no importan los testigos, no importan los hechos, importa solamente lo que dice el imputado, es una nueva forma de juicio en la Argentina, baratita, fácil, simple" ironizó.

El anuncio de Kicillof

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció un programa para que los jóvenes que cursan el último año de la escuela secundaria en el sistema público y privado en la provincia de Buenos Aires tengan su viaje de egresados "gratis".

"Vamos a establecer un programa para que los egresados del último año de secundario en la provincia de Buenos Aires que tenían incertidumbre, puedan tener su viaje de egresados gratis", anunció el primer mandatario bonaerense en Villa Gesell, al presentar un programa de reactivación del sector turístico en la pospandemia.

El Gobernador afirmó que se trata de un beneficio para 220 mil "pibas y pibes" a los que "les debemos un aporte desde el Estado".

De esta manera, detalló que se trata de viajes y paquetes por hasta 30 mil pesos por estudiante, para viajar en febrero, marzo y abril próximos a destinos bonaerenses ya sea "en la costa atlántica, lagos o destinos rurales".

Desde el Gobierno provincial se precisó que las agencias estudiantiles que estén registradas según la Ley Nº 25.599 podrán inscribirse en el registro y, luego, ofrecer los paquetes con todo incluido: alojamiento, traslados, comida y seguros.

Así, cada grupo de alumnos podrá contratar la agencia que desee libremente con viajes que serán de 4 días y 3 noches o de 3 días y 2 noches, "pudiendo contratar adicionales libremente por fuera del programa" (o sea más días, excursiones o salidas de todo tipo).

Entre los objetivos del programa se destacaron que se acompaña la reactivación e impulsa el turismo contra-estación; desarrolla nuevos destinos para el público joven; fortalece la identidad bonaerense y la revinculación social y afectiva de los jóvenes bonaerenses.

Qué beneficios anunció para el sector turístico

Acompañado por el ministro de Producción, Augusto Costa; la candidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz; y el intendente local, Gustavo Barrera, Kicillof adelantó también que se eximirá del impuesto del inmobiliario a todos los contribuyentes de hoteles y alojamientos turísticos desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021.

El mandatario dijo que, para ello, enviará un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense dado que no puede llevar adelante esa medida "por decreto".

Desde el Gobierno bonaerense se precisó además que el total de crédito fiscal de la medida es de $557 millones de pesos: 343 por condonación de deudas y otros 214 en concepto de devolución.

El proyecto de ley contempla la eximición del impuesto, tanto básico como complementario, por las cuotas que hayan vencido durante la pandemia a los CUIT que tengan declarada en IIBB una actividad principal vinculada al hospedaje turístico.

"A los que ya lo pagaron, les va a aparecer crédito fiscal para que dispongan de esos recursos", adelantó el mandatario y expresó: "Necesitamos que el sector del turismo se ponga rápidamente en actividad y sin dificultades".

Así, desde el Poder Ejecutivo se precisó que el efecto de la exención es la generación de un crédito fiscal, que anula deudas e intereses de las cuotas no pagadas y genera un saldo disponible por los montos abonados que puede ser utilizado para compensar otras deudas.

ReCreo

Posteriormente, Kicillof contó que se lanzó la aplicación ReCreo para Apple y Android, con el propósito de fomentar las actividades culturales y turísticas, con promociones y descuentos.

ReCreo reúne todos los atractivos turísticos, la agenda cultural y de entretenimientos de la provincia de Buenos Aires en una única plataforma con recorridos imperdibles por municipio, caminos y circuitos, beneficios, agenda turística y cultural.

Se trata de una plataforma de beneficios donde, paralelamente, los comercios pueden promocionarse y fortalecer así las economías locales.

"Queremos recuperar lo que vinimos a hacer: devolverle la identidad, la integridad y la unidad a la provincia", señaló Kicillof y remató: "Acá estamos, con más fuerza que nunca saliendo de la pandemia para que renazca la provincia con más fuerza que nunca".

