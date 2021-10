«Juan Manzur parece el Doctor Milagro»

El doctor Fernando Cichero, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Fernández, cuestionó el cambio rotundo de escenario que planteó el Gobierno a través de las nuevas flexibilizaciones contra el coronavirus tras la derrota en las PASO y el recambio en el Gabinete. “Juan Manzur parece el Dr. Milagro, terminó con la pandemia”, ironizó el experto que también apuntó contra la fortuna del jefe de ministros

Invitado en la mesa de ‘La Noche de Mirtha, el cirujano utilizó la comparación entre el exgobernador de Tucumán, y Ali Vefa, un personaje ficticio de la novela Doctor Milagro, para cuestionar el cambio rotundo de escenario epidemiológico que dio a entender el Ejecutivo con los masivos anuncios. Tras el recambio en el cuerpo de la administración de Fernández, se anunció el retorno del público a los estadios, la reapertura de los boliches, la apertura de fronteras y la ampliación de aforos en múltiples actividades.

Por otro lado, Cichero cuestionó la fortuna del político tucumano que en su última declaración jurada precisó poseer once lotes de inversión distribuidos en tres provincias (Tucumán, San Juan y Buenos Aires), propiedades, empresas con amplio capital y coches de alta gama. Además, detectaron irregularidades en el ascenso del valor de una de sus casas en la localidad tucumana de Yerba Buena.

“Yo trabajo desde los 14 años, soy cirujano cardiovascular y trabajo en tres universidades. No tengo ni auto cero kilómetro. Me gustaría saber cómo él se compró la fábrica de aceitunas más grandes del país (Nucete). Es multimillonario el colega. No puede tener tanta plata, no es gente transparente”, manifestó el médico.

Durante su gestión como ministro de Salud de la Nación del gobierno de Cristina Kirchner, Juan Manzur informó la adquisición de tres empresas: en 2012 la compañía Tio Yamil ( importe fiscal de $272.000), mientras que en 2014 se hizo de Agro Aceitunera ($15.868.945) y El Benteveo ($2.572.660).

El actual jefe de Gabinete fue denunciado por enriquecimiento ilícito y fue sobreseído por Daniel Bejas, el juez recientemente designado en la Cámara Nacional Electoral. Además, en Tucumán no hay ley de acceso a la información pública por eso no se conocen sus últimas declaraciones juradas como gobernador y se prevé que la fortuna sea aún más imponente.

Con información de www.elintransigente.com