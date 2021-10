“Pasé mucho tiempo sola”, Adele contó cómo cambió su vida y logró bajar 45 kilos

Adele se convirtió en la primera celebrity en protagonizar, de manera simultánea, la portada de la revista Vogue en dos países distintos. La cantante posó para la edición británica y estadounidense, se confesó y habló de los momentos más críticos de su vida, por ejemplo, cuando llegó a bajar 45 kilos.

“Hubo mucha meditación, mucha terapia, y pasé mucho tiempo sola”, reveló. Al parecer, la ansiedad la llevó a no dejar de hacer ejercicio durante los últimos tres años, incluso dos veces al día.

“Me di cuenta de que cuando hacía ejercicio no tenía ansiedad. Nunca se trató de perder peso. Pensé que si podía hacer que mi cuerpo fuese físicamente fuerte, y puedo sentirlo y verlo, entonces tal vez algún día pueda hacer que mis emociones y mi mente sean físicamente fuertes”, contó en la entrevista.



Sin embargo, aclaró el proceso para superar la ansiedad no fue de un día para el otro. “Pasaba una noche encantadora con mis amigos y luego me despertaba como si un tsunami viniera a por mí”, recordó Adele.

Su divorcio con Simon Konecki., el papá de su hijo de 9 años tampoco fue fácil para ella: “Tiene tantas preguntas sencillas para mí que no puedo responder porque no sé la respuesta. Como por ejemplo, ¿por qué no podemos seguir viviendo juntos?”, dijo en referencia a los comentarios que le hace su pequeño hijo.

Su nuevo álbum, está muy influenciado en él. “Sentí que quería explicarle, a través de este disco, cuando tenga veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad. A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar”, concluyó Adele, que lanzará su próxima producción discográfica el próximo 15 de octubre.

