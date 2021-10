El escalofriante relato de Toto Kirzner: “Fui abusado dos veces a mis siete años”

Toto Kirzner, es hijo de dos personas muy reconocidas en el ambiente del espectáculo de la Argentina, pero, sin embargo, prefiere mantener el perfil bajo. Invitado a Ph, podemos hablar, el hijo de Araceli González sorprendió a todos los presentes con su dura historia de vida.

Como ya es sabido, durante el programa, los invitados tienen que ir respondiendo diferentes consignas que se les plantea. Era el momento de la fogata, donde cada uno de los presentes cuenta qué le diría a su yo del presente si fueran más grandes, cuando Toto pasó al frente y dejó a todos sin palabras.

“No sé ni cómo se cuenta, no sé ni como se anuncia. Fui abusado dos veces a mis siete años”, comenzó relatando el joven.

El terrible acontecimiento habría ocurrido en dos ocasiones cuando tenía siete años y el joven artista tuvo la oportunidad de poder contárselo a su madre, Araceli. De esta manera, y sin entrar en demasiados detalles, Toto Kirzner contó que luego del acontecimiento tuvo que padecer ataques de pánico hasta que su mamá, se dio cuenta que algo pasaba.

Tiempo después de lo ocurrido, el hijo de Adrián Suar acudió a terapia para tratar lo que le estaba pasando, además también contó con el apoyo de todos sus amigos, quienes de alguna manera lo ayudaron a sanar las heridas.

Actualmente, Toto dice estar tranquilo con el tema y haberlo superado, aunque tuvo que atravesar momentos de mucho dolor. El joven expresó que cada vez que tenía que pasar por el lugar del hecho, le ocurrían cosas, como una especie de negación.

Sin embargo, a pesar de lo terrible del hecho, Toto Kirzner dice no haber afectado su vida y hoy vive en paz. “Ya está qué voy a hacer, ya está. Es algo que ya pasó. No me arruinó la vida”, contó.

