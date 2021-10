Rogelio Frigerio: “Pretenden tratar de estúpidos e idiotas a nuestros jóvenes regalándoles el viaje de egresados”

El candidato a diputado nacional en Entre Ríos Rogelio Frigerio cuestionó duramente la iniciativa de la provincia de Buenos Aires de subsidiar los viajes de egresados de unos 220 mil alumnos, al considerar que esa medida implica “tratar de estúpidos e idiotas a nuestros jóvenes”.

El dirigente de Juntos por el Cambio señaló que este plan se da en un contexto en el que “el 50% de nuestros estudiantes no termina el secundario, que es algo básico para enfrentar los complejos desafíos del trabajo del siglo XXI”.

Al participar de La Noche de Mirtha Legrand, que conduce Juana Viale en El Trece, el ex ministro del Interior, “la Argentina está en una crisis en materia educativa” y el oficialismo “todavía no se dio cuenta”.

“La política tiene que crear las condiciones para que haya esa generación de empleo. Hoy no hay nada más difícil para un joven que conseguir su primer empleo. Entonces, es lógico que se quieran ir del país”, remarcó.

Al respecto, Frigerio sostuvo que la actual gestión nacional “llenó el país de pobres” y advirtió que “perdieron las elecciones por estas cosas” y opinó que “las van a volver a perder porque, lejos de escuchar a las urnas, redoblaron la apuesta del vamos por todo”.

“Siguen teniendo de rehén a la gente, sobre todo a los sectores más pobres de la Argentina, y no se dan cuenta de que eso no es más así. Ahora pretenden tratar de estúpidos e idiotas a nuestros jóvenes regalándoles el viaje de egresados. Es un presupuesto de 7 mil millones de pesos. Esa plata hay que usarla para generar empleo, para bajar los impuestos”, argumentó.

De acuerdo con lo que detalló días atrás el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, su administración va a ofrecer estas excursiones “gratis” para unos 220 mil alumnos de la Provincia, como parte de una serie de medidas destinadas al sector turístico.

El beneficio alcanza a los alumnos “que están cursando hoy el último año de secundario en el sistema público o privado”, a los cuales el Estado subsidiará con 30 mil pesos por cada uno, para que puedan viajar por diferentes localidades bonaerenses durante febrero, marzo y abril.

“La gente no es tonta y demostró en las primarias que tiene una madurez cívica impresionante, que no le regala el voto a nadie, que escucha lo que le proponés, pero que si después no lo cumplís, no te vota más. Esto es un quiebre a futuro que le exige a toda la dirigencia política estar a la altura”, manifestó al respecto Frigerio.

Por otra parte, el candidato a diputado nacional aseguró que es necesario que la dirigencia argentina “se una” y haga “un esfuerzo” para terminar con algunos “gastos innecesarios vinculados a la casta política”.

“La gran mayoría de los legisladores nunca pagó una quincena o un impuesto, no sabe lo difícil que es contratar un empleado o el dolor de tener que despedirlo. Falta conocimiento de la vida real en nuestra dirigencia política”, lamentó.

En esta línea, remarcó que “la Argentina es el único país del mundo que repite los mismos errores”, pero se mostró optimista al subrayar que “ahora está la oportunidad de aprender del pasado” porque “la gente ya entendió que este modelo que pretende sustituir el trabajo de la producción de los comercios y de las PyMEs, por planes sociales, ya fracasó”

“Hoy la gran mayoría de los empleados públicos cobra sueldos por debajo de la línea de la pobreza. Los planes sociales no alcanzan para salir de la indigencia. Se agotó el modelo. Hay que cambiar y la dirigencia tiene que apostar al desarrollo y a la educación”, cerró.

Con información de www.infobae.com