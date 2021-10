La estrategia de Juntos por el Cambio para buscar los senadores de provincias clave

“Creíamos que teníamos que esperar hasta el 2023, pero los resultados de las PASO nos animaron y vamos a ir por el quórum ahora”, explica un dirigente de Juntos por el Cambio respecto a la intención con la que se va a encarar la campaña de cara al 14 de noviembre: la prioridad, las provincias que eligen senadores, segundo, las que registraron poca diferencia de votos con el Frente de Todos.

El inicio de la estrategia fue esta semana en Córdoba. La coalición de Juntos por el Cambio (JXC) de Córdoba presentó el jueves pasado la lista de candidatos a legisladores nacionales, pero la particularidad es que lo hizo con un acto que contó con la presencia del jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente de radicalismo, Alfredo Cornejo, y el senador nacional Martín Lousteau, que pronunciaron discursos enfocados en destacar la “unidad” de la coalición.



De hecho, el discurso dentro del PRO fue cambiando con el tiempo. Mientras Patricia Bullrich planteaba meses atrás que en 2023 la oposición iba a “pelear el quórum en el Senado al peronismo”, hace apenas pocos días Rodríguez Larreta destacó en el diario La Voz que están “muy cerca de superarlos en Diputados” y “muy cerca de sacarle el quórum propio a Cristina Kirchner en el Senado”.



Y está metido de lleno en la campaña, por eso Rodríguez Larreta visitó este viernes Chaco y Formosa, dos provincias bastiones del peronismo en las que Juntos por el Cambio tiene posibilidades de ganar en noviembre. “Hay una oportunidad para lograr un cambio”, expresó acompañado por los candidatos en esos territorios.

De repetirse un resultado similar al de las PASO, el Frente de Todos -que tiene actualmente 41 miembros- perdería 6 senadores y quedaría con 35. Juntos por el Cambio, que tiene 25 legisladores en la Cámara Alta pasaría a 31 y a los que le sumaría en la discusión legisladores de los partidos provinciales, por lo que quedaría muy equilibrada la Cámara y no habría quórum.

En estas elecciones se eligen senadores en Tucumán, Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Mendoza y Chubut.

La estrategia de la cúpula de Juntos por el Cambio es salir a recorrer hasta el próximo 14 de noviembre pero en esta ocasión tener presencia nacional y ya están elegidas las provincias. “Hay once provincias que son centrales, todas en las que se pelea por los senadores -que son ocho- más la provincia de Buenos Aires, la provincia de Salta en donde donde quedó a menos de un punto y San Juan en donde apuesta a recortar la diferencia de casi cinco puntos”, explicaron.

“Si de las ocho provincias podemos tener seis senadores no van a tener quórum propio y no van a manejar el Senado como una escribanía”, dijo Hernán Lombardi, candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y hombre de confianza de Mauricio Macri. Y, luego de asegurar que forma parte del grupo que piensa que hay que ir a pelear la presidencia de la Cámara de Diputados a partir del 10 de diciembre, refrendó la idea de avanzar con fuerza en esas provincias porque lo que pretenden “es que Cristina Fernández de Kirchner no tenga quórum propio y no exhiba impúdicamente su prepotencia”. “El otro día les dijo ‘gallinas’ a nuestros senadores”, lamentó.

La estrategia no solamente tiene que ver con la presencia de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bulrrich, Martín Lousteau, Alfredo Cornejo y Elisa Carrió en las diferentes provincias, sino con avanzar por todos los flancos posibles, inclusive el judicial.

El equipo de abogados que tiene Juntos por el Cambio para controlar cualquier tipo de irregularidades en el proceso electoral también trabaja dentro de esta estrategia y quedó evidenciado con la denuncia penal que presentó el partido contra la administración de Alberto Rodríguez Saa.

El Comité de Control Electoral hizo la primera presentación en San Luis, por la “utilización de dinero público con fines clientelistas y discrecionales” para “captar ilegítimamente el sufragio a favor de los candidatos oficialistas”.

“Hay varios expedientes en trámite donde se gestionan adelantos de coparticipación para los Municipios del oficialismo provincial, y también la apertura de fondos rotatorios bajo la titularidad de todos los ministros y secretarios de Estado. Todos fueron solicitados al mismo tiempo y con idéntica definición, como así también con la misma urgencia y plazo”, señala la denuncia.

La denuncia del Comité acusa a los funcionarios de la provincia de ser “partícipes de delitos electorales que prohíben la actuación gubernamental o privada destinada a captar el sufragio de los ciudadanos, promover o desincentivar el voto a favor o en contra de determinados candidatos”.

Esa estrategia se podría replicar en otros distritos. Desde hace días en Juntos por el Cambio crecen los reclamos respecto del uso de fondos públicos en la campaña a través de entrega de electrodoméstidos. “Estan bajando heladeras, cocinas, de todo en todos lados, están jugando fuerte en muchos distritos, en especial en Buenos Aires. Hay que analizarlo”, explicó una fuente del comité.

