Cuánto dinero hay que ahorrar para poder vivir de rentas en la Argentina

Todo ahorrista o aficionado a la inversión se preguntó alguna vez si es posible colocar dinero de manera tal que se pueda obtener un ingreso suficiente como para vivir de rentas.

Los vaivenes de la economía argentina; un mercado de capitales sometido a cambios de reglas constantes y repetidos shocks cambiarios e inflacionarios hacen difícil elegir instrumentos de inversión simples con los que apostar por generar ingresos pasivos suficientes como para sostenerse. Pero eso no quiere decir que no existan.

La pregunta a hacerse, entonces, es cuánto dinero es necesario ahorrar para poder ponerlo a trabajar de manera tal que permita vivir de rentas. Y la primera respuesta que surge es que es difícil de precisar si no se asumen algunos supuestos de mínima de antemano.

Por ejemplo, con cuánto se aspira a vivir en un año o qué tanto riesgo se desea asumir.

La especialista en mercado de capitales y youtuber financiera Giselle Colasurdo hizo un ejercicio en base a supuestos mínimos.

Por ejemplo, tomando un informe del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) que concluyó que una familia necesitó $150.000 para vivir en julio de 2021 en CABA, se puede apuntar a percibir unos USD 833 al mes, o $10.000 dólares al año.



El monto puede parecer suficiente o exagerado, según la realidad de cada individuo o grupo familiar. Pero puede ser una referencia a partir de la cual hacer estimaciones más ajustadas a cada uno. A más ingresos esperados, claro, el capital necesario debería ser mayor.

A partir de ese monto de referencia, entonces, la especialista tomó tres inversiones modelo que pueden generar ese rendimiento anual y se preguntó qué monto se necesita invertir en cada una de ellas para obtener ese resultado.

Algunas alternativas de inversión

- Bonos del Tesoro de los EEUU: se trata de los activos considerados como los más seguros del mundo y, por lo tanto, los que menor rendimiento generan. Por lo tanto se va a necesitar invertir un capital importante aunque, por el lado positivo, la posibilidad de que la estrategia falle es menor. Con un rendimiento anual del 1,3% se necesita un capital acumulado de USD 770.000 para poder conseguir USD 10.000 anuales.

- Fondos comunes de inversión en dólares: en la Argentina existe la posibilidad de invertir en divisas en carteras que distribuyen sus activos en moneda extranjera en acciones y bonos de países de la región. Aunque hay diferentes y con rendimientos disímiles, algunos obtuvieron en la última década y fracción resultados del orden del 7% promedio anual. El nivel de riesgo, en este caso, es mayor. Pero por el lado positivo, se reduce el capital necesario para obtener los USD 10.000 de rendimiento anual del supuesto base. Con un rendimiento futuro estimado del 5% anual, se necesita invertir USD 200.000 para poder recibir en promedio unos USD 833 por mes.



- Acciones: sujeta a un riesgo mucho mayor que las anteriores, es la que menor capital requiere. Habría distintas alternativas pero, para simplificar, habría que apuntar a un fondo que replique al índice S&P 500 con el objetivo de obtener un rendimiento anual compuesto del 10,7% anual. Es, de las tres estrategias, la que más chances tiene de encontrarse con un inconveniente que no cumpla los objetivos. Pero, en principio, es realizable. Y el que menos capital necesita. Con USD 94.000 de capital se puede alcanzar esa meta de USD 10.000 de rendimiento anual.

“En estos cálculos no se tiene en cuenta la inflación de Estados Unidos, por lo que si retiramos todos los años esos USD 10.000 para vivir, el capital perdería valor en términos reales a través del tiempo. En otras palabras, nos estaríamos “comiendo” el capital”, aclara Colasurdo.

Otros elementos que no están contemplados son los impositivos: Ganancias y Bienes personales aplican a estas tenencias de residentes en la Argentina y hacen los rendimientos necesarios algo mayores.



Reiterando, los niveles de riesgo de cada estrategia afectan a la probabilidad de obtener el resultado deseado. Una estrategia, siempre, tiene probabilidades de salir mal. Así que los números del ejercicio, entonces, son una referencia a partir de la cual pensar la posibilidad de invertir con el fin de vivir de rentas.

Pero las estrategias de inversión no tienen por qué ser tan sencillas, lineales ni riesgosas, en general, se recomienda invertir en cartera, es decir, en distintos activos de manera tal de correr menos riesgo.

Con alguna noción de qué montos se necesitan para obtener algún rendimiento acordes con el nivel de consumo habitual, se puede pensar en alternativas más complejas para obtener rentas, o al menos para comenzar a acumular capital de largo plazo, con ahorros mensuales y capitalización de rentas (reinversión de las ganancias obtenidas).

“Tranquilamente podés diversificar en brokers, en sociedades gerentes, o en las principales administradoras por ejemplo en Morgan Stanley, JP Morgan, Blackrock, Schroeders, y después algo de notas estructuradas para levantar un poco más el rendimiento y algún corporativo directo. Más el mundo de los fondos, se puede invertir en bonos del Tesoro, bonos corporativos o incluso inversiones alternativas. Con fondos mutuos y sociedades gerentes se puede distribuir y hacer una buena diversificación”, dijo a Infobae Mauro Cognetta, de Big River.

