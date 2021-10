El desgarrador relato de Araceli González luego de que su hijo Toto hablar de los abusos que sufrió: “Los dolores son intransferibles”

Durante el fin de semana, Toto Kirzner participó del programa PH Podemos Hablar, donde reveló que a los 7 años fue abusado en dos oportunidades. Con su relato, el actor conmocionó a miles de personas y por eso, su mamá Araceli González rompió el silencio con un estremecedor posteo.

Con seguridad pero pensativo, Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar y Araceli González, indicó: “No sé ni cómo se cuenta, no sé ni como se anuncia. Fui abusado dos veces a mis siete años”. El joven resaltó que más allá de hacer terapia, contó con un gran apoyo de su familia y amigos de manera que lo puede contar porque “es algo que ya pasó. No me arruinó la vida”, sostuvo.

A poco de su hijo, Araceli González compartió una foto junto a él y reveló: “No puedo dormir. Todo salió a la luz, hace un año”. A su vez, recordó que en pandemia vivieron distintos estados que los llevaron “a ser más honestos” y “si hay algo que aprendí en estos años es acompañar y construir. Es lo que nos salva”, reconoció.

Por tal motivo, afirmó que “nada como el amor ante distintas adversidades y vivencias” y si bien todos atraviesan distintas marcas a lo largo de la vida, “lo más importante es trabajar cada una de ellas para convivir con ese dolor y transformarlo”, expresó. Para ello, aseguró que se puede sanar pero “teniendo piedad por el otro y respeto”.

Al respecto, sostuvo que el ser víctima de un abuso verbal o físico, “debe ser cuidadosamente abordado. Repito por la salud mental de cada ser humano”, remarcó. Ante la diversas reacciones donde se puede llegar a juzgar o opinar, Araceli González remarcó que “los dolores son intransferibles. La valentía de denunciar desde lo trabajado tiene un valor de logro”.

Por eso, tras la confesión de su hijo en torno a los abusos que sufrió a los 7 años, la actriz resaltó: “acá hay mamá, acá hay amor, acá hay nido, acá hay familia, acá hay vida”. Por eso, pidió respeto por su hijo y “pido cuidado en sus palabras como lo pediría por cualquier ser humano que se abre a la verdad y tiene la fortaleza de hacerlo público”.

“Ser de fortaleza que cambia dolor por construcción. Debemos saber caminar con nuestras marcas. Nada es fácil”, planteó Araceli González y destacó que “ser íntegro y digno es una elección. Lo hace un hombre noble, único y fuerte”. Por eso, frente a la dura situación que vive, agradeció los mensajes recibidos y el amor transmitido en las últimas horas.

