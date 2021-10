La reacción de Susana Giménez cuando le preguntaron si es “asexual”

Susana Giménez estuvo en el cierre de la primera jornada de actividades en el America Business Forum, el encuentro que reúne figuras de la política, los negocios y el espectáculo en Punta del Este. La diva asistió con un vestido floreado y, en una breve charla informal, habló de todo.

La blonda dejó en claro que no quiere tener más relaciones serias en su vida, pero aclaró que eso no significa que no pueda disfrutar de algún encuentro momentáneo con algún hombre. “Yo no quiero tener un hombre más, estoy harta. He sido amada. He amado menos de lo que me amaron. Aparte, a mí me gusta la gente más joven que yo, y sufrís, ya no se puede”, contó en el evento donde fue distinguida como Mujer ícono de América.

“Una maldición árabe es ‘Ojalá que te enamores’, y es bastante cierta. O te meten los cuernos, o te engañan, o te afanan. Es la verdad. Hay que amar de a dos, pero yo ya no tengo ganas”, agregó Susana Giménez entre risas.



En ese momento, el presentador Ismael Cala, quiso saber si se definía como “asexual”. Pero la presentadora de televisión lo negó. “¡Tampoco!. No quiero una pareja estable, no quiero un tipo que duerma en mi cama. Salgo de vez en cuando, pero no cosas largas”, contestó.



Tras cambiar de tema, Susana se refirió a sus modos y sus formas de hablar de la actualidad: “Siempre meto la pata. Yo digo lo que siento, y me muero antes de mentirle a la gente. Los que más me retan son Ricardo Darín y su mujer, Florencia. Pero me sale, y acá estoy”. Luego, Cala le preguntó qué extraña en su vida: “Cuando estoy acá (Uruguay), extraño a mis amigos y algunas cosas de mi casa. Y cuando estoy allá (Argentina), extraño a mis perros. Son muy maleducados, no logró educarlos”.

Fuente: la100.cienradios.com