El duro reclamo de Juana Repetto por el cumpleaños de la hija de su pareja: “Estuvimos, aunque parezca que no existimos”

Juana Repetto lanzó un inesperado reclamo en Instagram luego de que su pareja Sebastián Graviotto celebrara los 5 años de su hija Lupe, fruto de una relación anterior. En tanto, a la hija de Reina Reech no le pareció bien el hecho de no aparecer con su hijo Toribio en ninguna foto de la celebración.

“Sí, sí, estuvimos en el festejito Toro y yo, aunque parezca que no existimos”, escribió la actriz, en una historia en reposteó la cuenta de Instagram Chusmeteando. “Por más que está claro que hay una excelente relación con Toribio, hubo un pase de facturas de Juana”, señalaron sobre la molestia de Juana, quien fue madre junto a su pareja de Belisario (4 meses).

En los últimos días, se viralizó un video de Juana Repetto donde negó una crisis con Sebastián Graviotto, donde desvirtuó la situación con una chicana sobre la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña. Tras ser cuestionada en las redes sociales, tuvo que disculparse a través de historias de Instagram.



La actriz hizo una desafortunada comparación y tuvo que salir a aclarar el malentendido en medio de fuertes rumores de crisis con su esposo. “Bueno, vi en varios portales un video mío haciendo un chiste que ahora que lo veo quizás no fue lo más afortunado del mundo”, comenzó diciendo.

En la filmación se puede ver a Juana Repetto desde la intimidad de su hogar, específicamente en su cama. “Si alguien si sintió tocado, cosa que no creo porque no lo deben ni de haber visto, pido disculpas”, continuó explicando la mamá de Toribio y Belisario.

Además, le pidió a perdón a sus más de 1,5 millones de seguidores en la aplicación de la camarita: “Si alguien si sintió tocado, cosa que no creo porque no lo deben ni de haber visto, pido disculpas”.

Fuente:la100.cienradios.com