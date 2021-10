El creador de “El juego del calamar” confesó que aún sufre secuelas debido al rodaje de la serie

En los últimos tiempos, “El juego del calamar” se convirtió en una de las series más exitosas en Netflix. Su popularidad crece a pasos agigantados y para ello, se cuidó cada detalle de la historia. Por eso, en medio del éxito el creador de la serie, Hwang Dong-hyuk reveló que aún tiene secuelas físicas del estrés que implicó el rodaje.

Crear una serie implica mantener la atención permanente en cada detalle de la misma para lograr un resultado revolucionario. Las largas horas de grabación suelen estar repletas de tensión para que cada escena sea realmente impactante. Por eso, en diálogo con la CNN el creador de “El juego del calamar” reveló que aún sufre secuelas del rodaje.Hwang Dong-hyuk detalló que la serie se filmó en medio de mucha intensidad y nervios. Por eso, las secuelas del estrés lo siguen agobiando. El director confesó que perdió seis dientes a causa de los nervios que sintió durante todo el rodaje e incluso hoy “en mi lado izquierdo, todavía me faltan dos molares”, aseguró.



Por tal motivo, el director de “El juego del calamar” reveló que necesita “implantes, pero no he tenido tiempo” para hacerse dicho tratamiento. Y es que luego de la filmación y estreno, se vive una etapa “muy dura” y dónde necesita enfocarse en distintos aspectos. En especial, porque el propio Hwang Dong-hyuk es el guionista, productor y director de la ficción que gana fanáticos en el mundo.

Cuando pienso en hacer lo mismo para la segunda temporada, personalmente estoy un poco preocupado”, reconoció el director de la serie, quién aseguró que el proceso de creación no es fácil como tampoco lo es la grabación. De hecho, el protagonista Dong-hyuk remarcó que “fue un rodaje que físicamente pidió mucho de todos nosotros. Cada vez que alguien actuaba o se producía un accidente o se le rompía la ropa, este tipo de incidentes se convertían en nuestro último juego del día”.

Si bien el éxito de la serie implicó un enorme sacrificio y secuelas físicas a causa del estrés, el directo de “El juego del calamar” no descartó la posibilidad de trabajar en una segunda temporada. “Hay tanta gente entusiasmada que realmente lo estoy contemplando”, indicó dejando abierta la puerta a una nueva temporada.

Fuente: la100.cienradios.com