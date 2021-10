«Se equivoca de camino»: referente de Abuelas de Plaza de Mayo apuntó contra Alberto Fernández

Nora Cortiñas, integrante de las Abuelas de Plaza de Mayo, habló sobre la situación de la Argentina y advirtió que «estamos en una situación muy crítica». Lejos de quedarse callada apuntó contra Alberto Fernández y remarcó que «creo que el Presidente se equivoca de camino», ya que, si bien «se está luchando mucho, cada día hay más pobres y los que se enriquecen lo hacen tranquilamente».

Este lunes, en diálogo con Tomás Méndez, que conduce el programa Duro de Callar en Radio del Plata, manifestó que «el Gobierno no está haciendo lo que hay que hacer», debido a que «no es natural que un país se empobrezca por una deuda que no contrajo el pueblo mismo» y además cuestionó que «los que nos robaron sigan tan campantes y sin ninguna responsabilidad sobre esa situación» en referencia a la deuda de la Argentina con el FMI.

Por lo tanto, sostuvo que «la deuda tiene que ser suspendido el pago» y agregó que «tiene que haber una investigación». En ese sentido volvió a arremeter contra Alberto Fernández y recordó que «el presidente dijo que iba a hacer una auditoría y no aparece». «Eso tiene remedio», aseguró y precisó que la respuesta es decirle «no al FMI, no dejarnos estafar y distribuir la riqueza». «Eso es lo que tenemos que hacer», enfatizó.

«El pueblo no merece este trato», subrayó y afirmó que «estamos pagando lo que no debemos y si el propio presidente dijo que la deuda era una estafa, las estafas no se pagan». En cuanto a la situación de la Argentina con el FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, inicia una gira este lunes con el objetivo de poder avanzar en el acuerdo con el organismo internacional.

El funcionario, tal como informó El Intransigente, mantendrá un encuentro presencial con la presidenta de la entidad, Kristalina Georgieva. Además, formará parta de la Asamblea Anual de la institución y el Banco Mundial y de la cumbre de ministros del G20. En cuanto al convenio con el Fondo, Argentina busca renegociar la deuda de 45 mil millones de dólares y obtener una disminución de los intereses.

