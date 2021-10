«Gasto demagógico electoral»: el descargo de un ministro de Axel Kicillof tras la polémica por los viajes de egresados

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, se sumó a los defensores de las últimas medidas anunciadas por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires respecto a los viajes de egresados gratis. En este marco, aseguró que “no es un gasto demagógico electoral, es una política de impulso al sector turístico, está pensada para generar trabajo”, y apuntó contra Mauricio Macri.

“Anunciamos esta política porque hasta el 1 de octubre no estaban permitidos los viajes de egresados”, afirmó el funcionario y destacó la importancia de las medidas debido a la caída de la actividad turística por culpa de la pandemia. “El turismo en el mundo cayó 75% el año pasado, lo de los viajes de egresados es el mismo fenómeno que el previaje, pero extendiendo la temporada turística”, afirmó en diálogo con AM 910.

Por otro lado, la discusión sobre la emisión de billetes y el aumento inflacionario no quedó afuera de la conversación y, de esta forma, Costa hizo memoria sobre el país que recibió el oficialismo luego de las medidas tomadas en la anterior gestión, remarcó las diferencias con aquella y dejó una crítica contundente hacia Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, al decir que “Macri hizo un gran ajuste y la inflación la duplicó”.

En ese sentido, dejó en claro cuál es el camino que deben seguir de ahora en más y afirmó que “tenemos que dar señales, como que no haya oscilaciones bruscas en el tipo de cambio. Si no se dan señales no se puede tener una política antiinflacionaria seria. No hay que plantear enfrentamientos, conflictos, sino garantizar que haya competencia”.

Por su parte, este lunes, Kicillof se defendió de las críticas hacia las nuevas políticas anunciadas y le respondió a todo Juntos Por el Cambio al asegurar que “se les cayó la careta. Este programa tiene un objetivo muy claro. Se equivocan. Si reflexionan un poco más lo van a entender. En vez de dar un subsidio al turismo, lo que hacemos es pagarle directamente y permitir que los chicos/as (calculemos que serán 220 mil) puedan en febrero/marzo/abril puedan disfrutar de un viaje de egresados en PBA».

Con información de www.elintransigente.com