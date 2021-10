Javier Milei dijo que "están dados todos los condimentos" para una hiperinflación

Javier Milei vaticinó un panorama bastante oscuro para la economía argentina en el corto y mediano plazo.

Además, el candidato a diputado criticó al Gobierno por el alto nivel de emisión monetaria y consideró que el país cuenta con "uno de los déficit fiscales más grandes de la historia, propios de las grandes crisis".

"La película es muy mala: si no hacés nada, esto revienta. Si seguís haciendo déficit fiscal, lo financiás con emisión monetaria y vas a alimentar más el exceso de demanda de divisas. Si soltás, explota la inflación y si no soltás, se incrementa el desequilibrio, con lo cual te sube más la tasa de interés, te cae la actividad, el empleo, el salario real… Vayas por donde vayas, termina mal. Es una cuestión de tiempo", señaló en declaraciones a LN+.

El líder de La Libertad Avanza advirtió que "puede pasar (una hiperinflación) si tenés una crisis política, y están dados todos los condimentos".

"El desequilibrio monetario es de diez veces a uno. Eso quiere decir que si se resolviera ordenadamente esto, tenés escondido debajo de la alfombra un 900 por ciento de inflación", aseguró Milei.

Además, apuntó hacia la estrategia del Gobierno de recurrir a la emisión para seducir al electorado con vistas a las legislativas del 14 de noviembre. "Lo que quiere hacer el ala dura del Gobierno es apagar el fuego con nafta. No puede terminar bien", advirtió.

"Querer hacer déficit fiscal financiado con emisión monetaria es una apuesta híper miserable. Yo no creo que no sepan cómo termina esto. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar una elección o que la derrota sea más digna. Si cuando termina la elección explota a los tres minutos, no les importa", advirtió Milei.

"Es peor que el 'Rodrigazo' esta previa, y es muy difícil que se revierta porque este Gobierno no tiene credibilidad ni reputación, y además los que están adentro son parte del problema, no de la solución", concluyó.

Los viajes de egresados de Kicillof

Milei cuestionó al gobernador Axel Kicillof por el anuncio de los viajes de egresados para estudiantes secundarios de escuelas públicas y privadas. Dijo que "no son gratis" y que "alguien los tiene que pagar". También remarcó que la provincia de Buenos Aires tiene asuntos mucho más urgentes que ese.

"Lo primero es indignación. Argentina tiene problemas muchos más importantes que 200 mil chicos se vayan de viaje de egresados. Siete de cada 10 chicos en la provincia de Buenos Aires no tienen para comer y están debajo de la pobreza. Eso como primer punto", recalcó.

"Es increíble que Kicillof tenga un título de economista", disparó Milei.

En el segundo punto, ya no tuvo contemplación con el gobernador bonaerense. "Es increíble que este muchacho tenga un título de economista. Cuando dice que es gratis, nada es gratis, alguien lo tiene que pagar. Y como Argentina tiene déficit, quiere decir que lo va a pagar con déficit fiscal, financiado con emisión monetaria".

"Lo va a pagar con un impuesto regresivo que impacta entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los que menos tiene. Para ver si puede reconquistar a los jóvenes, toma una medida populista hundiendo a los pobres. Definitivamente, este chico no es peronista", opinó.

Por último, visualizó "muchísima desesperación" en el oficialismo con vistas a las elecciones, y sostuvo que aquel anuncio "es un error de características técnicas groseras".

Con información de www.iprofesional.com