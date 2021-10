“¿Tiene una reacción alérgica?”, Tom Cruise apareció en público y las redes abrieron el debate al ver su cara

Primero, Ricky Martin y, ahora, Tom Cruise. El actor de Hollywood parecía una persona completamente diferente cuando lo vieron llegar a un partido de béisbol durante el fin de semana pasado, lo que llevó a algunos a especular se había sometido a una cirugía estética. Es frecuente que los famosos se inyecten, por ejemplo, bótox luego de los cincuenta.

La estrella de “Top Gun” y “Misión Imposible”, de 59 años, parecía más hinchado de lo habitual mientras lo vieron en el Partido 2 de la Serie Divisional de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco el sábado pasado. Parecía que le habían puesto algo adentro de su rostro, motivo por el cual estaba casi deformado.

Fotos y videos de Tom Cruise sonriendo en las gradas y saludando a los fanáticos mientras disfrutaba del mencionado inundaron todas las redes sociales y varios usuarios se hicieron eco de la nueva cara del actor. “¿Qué pasa con los cachetes de ardilla?”, twitteó uno. En ese sentido, muy pocos apoyaron la nueva cara del actor.

Sin embargo, algunos estuvieron un poco más calmos y consideraron que en realidad no se había puesto nada. Que el nuevo rostro de Tom Cruise se debe indefectiblemente a su edad, ya que tiene casi sesenta años. El correr del tiempo hizo que la piel ya no estuviera tan tensa y que las arrugas salieran a la luz.

En ese sentido, otro usuario, con mucho acierto, hizo un análisis de lo que estaba pasando, no solo con Cruise en particular sino con el mundo del espectáculo en general. “No me gusta Tom Cruise en absoluto (EN ABSOLUTO), pero estoy harto de que Twitter critique a la gente por sus fluctuaciones de peso. A la gente se le permite subir y bajar de peso, ¡y es realmente nunca! ¡Dejen de ser gordofóbicos!”, comentó.