Alberto Fernández visitó la fábrica de chacinados K: recibió USD 650.000 en subsidios y solo tiene 15 empleados

Como parte de su visita a la provincia de Tucumán, donde encabezó un acto con fuerte contenido electoral, Alberto Fernández visitó una fábrica de chacinados que recibió una inversión inversión de alrededor de 650 mil dólares y que funcionará a pleno en aproximadamente un año.

Se trata de la Planta de Chacinados y Salazones La Cocha, a la que concurrió acompañado por los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el gobernador Osvaldo Jaldo; y el ex mandatario provincial y actual jefe de Gabinete, Juan Manzur.



La nueva planta se pudo concretar con aportes nacionales, provinciales y municipales. En la actualidad solamente tiene capacidad laboral para 15 personas, pero prometen ir incorporando más empleados de forma paulatina, ya que una vez completadas las obras, en alrededor de un año, la fábrica acumulará 120 millones de pesos de inversión, es decir, cerca de 650 mil dólares.

La iniciativa se llevó a cabo para generar una nueva actividad industrial en un lugar muy caracterizado por la producción tabacalera. Hasta el momento, 35 productores de la zona trabajan con un centro de inseminación, en tanto que el área de producción abarca 750 metros cuadrados e incluye una cámara de recepción para 150 medias reses.

”Hoy generamos fuentes de trabajo y agregamos valor a la producción porcina de las vecinas y vecinos del municipio. Ese es el modelo de desarrollo federal por el que trabajamos”, publicó el Presidente en su cuenta oficial en la red social Twitter.

En tanto, durante el acto de inauguración, el Presidente había afirmado que era ”un día espléndido para inaugurar un lugar de trabajo que hizo el municipio de La Cocha”. ”Me contaba mi amigo Juan (Manzur), que aquí hay muchos productores de cerdo y que hacía falta agregar valor a la producción porcina de los vecinos. Esto es lo que la Argentina necesita, es lo que va a concentrar todo nuestro esfuerzo para que en el país crezca la producción”, expresó el mandatario.

Luego, en Simoca, el Presidente recorrió la fábrica de dulces regionales Dulky, con foco en el procesamiento de la batata, entre otros frutos típicos de la provincia. Además, Alberto Fernández visitó en Aguilares el edificio que albergará a una agrupación de Gendarmería Nacional, que trabajará junto a la Policía provincial en la prevención de delitos federales. La base del escuadrón, compuesto por unas 200 mujeres y hombres, fue construida en un predio donde había una hostería municipal, sobre la Ruta 38 y el arroyo Barrientos.

Finalmente, el mandatario nacional abandonó este lunes el perfil bajo que venía manteniendo luego de la derrota del Gobierno en las PASO y encabezó un acto en el que brindó un discurso con fuerte contenido electoral, con críticas a la oposición y ratificando la gestión del Frente de Todos.

Con ese espíritu, el primer tema que tocó el Presidente fue el de la deuda externa, justo en momentos de plena negociación con el FMI: “El año que viene, los que ahora nos dicen que tienen todas las soluciones, nos dejaron plantada una deuda de 19 mil millones de dólares. Nunca más eso. A la deuda le decimos que no. Basta de endeudarnos, porque cuando la Argentina se endeuda es la postergación del que tiene una pyme y no puede seguir adelante; del que no puede ir a la universidad; del que tiene que dejar los estudios para irse a trabajar. Los 19 mil millones de dólares no lo paga una entelequia que se llama Argentina, lo pagan todos los ciudadanos”.

Luego, el jefe de Estado enumeró otros sectores clave en lo que buscó diferenciarse de Juntos por el Cambio: “Muchos de los que me están aplaudiendo tienen planes sociales y sé que lo que más desean es tener un trabajo. Vamos a trabajar para cambiar planes sociales por trabajo, y no voy a parar hasta que en la Argentina todos tengan un lugar donde ganarse el salario dignamente”.

Fuente: Infobae