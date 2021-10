“El error de su vida”: durísimo revés contra Cristina Kirchner a un mes de las elecciones

El ex secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, apuntó contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández por la situación economía del país. En ese marco, afirmó que la elección de Fernández como Jefe de Estado fue el “error de su vida” e indicó que no hay una solución para el problema económico excepto el “cambio de gobierno”.

“Quieren ganar las elecciones y no saben las consecuencias de presionar sobre la formación de precios”, explicó en primer lugar en diálogo con radio AM 1030. Luego, aseguró que es necesario garantizar que el Banco Central tenga los dólares para que no le falten los insumos claves de la reposición a los mayoristas. Sin embargo, afirmó que “no están los dólares”.

Para el exfuncionario “lo que hay que hacer es cambiar el Gobierno” ya que “no tienen solución”. Ante la sorpresa de los periodistas, manifestó que la institución permite el cambio de Gobierno ya que hay una ley de acefalía. “El problema es Alberto Fernández, hace cuánto te dije que no estaba apto”, remarcó e insistió: “La política no está para contar lo que está pasando hoy sino para contar lo que va a pasar”.

“Si el Gobierno es inepto y vos lo dejas, cada día está peor”, volvió a atacar al presidente. “Yo digo que adelantemos las elecciones y que se presente Alberto a ver cuántos lo votan”, chicaneó. Moreno se presentó a las elecciones PASO como precandidato a diputado en la Ciudad pero no logró alcanzar el porcentaje necesario para pasar a la segunda ronda y presentarse en las legislativas de noviembre.

En su descargo, el exsecretario disparó contra la vicepresidenta: “Cristina cometió el error de su vida al elegir a Alberto Fernández y perdió su proyecto político”, señaló. “Hay que ver cómo termina, nadie habla de la década ganada, la dilapidó junto a una estructura juvenil que tenía un enorme potencial”, completó Moreno.

Con información de www.elintransigente.com