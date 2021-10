Carlos Zimerman: "No me cabe la menor duda que Anibal Fernández sacó a relucir su costado antisemita"

El dirigente del Movimiento Nacional de la Militancia Radical se manifestó en referencia a la actitud del Ministro de Seguridad de la Nación y fue contundente, "debe renunciar ya o el Presidente lo debe apartar del cargo"





Consultamos a Carlos Zimerman, integrante del Movimiento Nacional de la Militancia Radical, sobre la actitud del Ministro de Seguridad de la Nación y su respuesta fue directa y concisa: "Es inaceptable la actitud del Ministro, pero no hace más que convalidar lo que desde el mismo momento que asumió dije, no es una persona que pueda ocupar ese cargo, es una verdadera bofetada a las instituciones mismas. Alberto Fernández representa lo peor de la política y es como si al zorro lo mandaran a cuidar a las gallinas".

P: ¿El MNMR se expidió en referencia al ataque sufrido por NIK?



Fuimos uno de los primeros en expedirnos orgánicamente, desde un primer momento entendimos la gravedad de la actitud del ministro y no solo nos solidarizamos con Nik, sino que le pedimos al Presidente de la Nación que lo aparte de su cargo.

Changui Cáceres desde el minuto uno comprendió lo grave de la actitud de Anibal Fernández y por ello se suscribió un documento. Reitero: fuimos los primeros en repudiar en forma orgánica el ataque al periodista gráfico Nik.

P: ¿Qué piensa de la actitud del presidente de la Nación al respecto?

Los Argentinos tenemos un presidente absolutamente perdido y que desde hace mucho tiempo no gobierna, no me sorprende su silencio, es más de lo mismo, seguramente estará esperando instrucciones como lo es todo su gobierno. Hoy Argentina tiene un presidente testimonial, quién gobierna es Cristina Kirchner y seguramente ella comparte la actitud patoteril de Anibal Fernández.



P: ¿Siente que la actitud de Anibal Fernández esconde también un tinte antisemita?



Cuando leí lo que escribió Fernández lo primero que pensé fue que era un acto antisemita, no me cabe la menor duda, estoy convencido que en el fondo, este impresentable ministro sacó a relucir su lado antisemita. A nadie le escapa que la escuela ORT de Buenos Aires pertenece a la comunidad judía y por ello también la reacción inmediata de la DAIA.

P: Por último, ¿espera que prime la mesura y finalmente Anibal Fernández tenga que renunciar?

Sería lo más sano, no cabe otra posibilidad ante un ataque tan directo a un periodista. Es paradójico que quien nos tiene que cuidar se encarga de amedrentarnos. Argentina ya no soporta actitudes como estas y es por ello que el gobierno perdió en las PASO en forma estrepitosa y en las generales la derrota va a ser peor. Nos gobierna lo pero de la política, estamos en manos de una "gavilla" de corruptos y Anibal Fernández es un exponente principal que en cualquier país "normal" seguramente estaría tras las rejas.