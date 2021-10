Más voces del Frente de Todos se meten en la polémica y se distancian de Aníbal Fernández: “Estuvo mal”

El dirigente del Movimiento Evita, Fernando ‘Chino’ Navarro, se mostró en contra de dos referentes del Frente de Todos. Por un lado, se distanció del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández sobre quien dijo que “estuvo mal” su tuit contra el dibujante Nik. Además, fue consultado por la propuesta del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, respecto a los 20 años de Gobierno sin alternancia y también dijo que no lo comparte.

“Es fundamental la comunicación. No hay que regalar espacios en una realidad compleja en donde hace mucho tiempo los medios juegan un rol preponderante. Expreso a un espacio, no soy un pensador suelto”, explicó Navarro en declaraciones A24. En ese punto, habló de lo ocurrido con Aníbal Fernández y señaló que la postura de Juan Manzur, jefe de gabinete al decir que la frase fue “desafortunada” es la expresión del gobierno.

En ese marco, Navarro opinó que Fernández “se equivocó” y que “no importa si sabía o no que los chicos de Nik iban a ese colegio”. Por eso, remarcó: “Es un momento tan delicado, es tanta la angustia que sentimos como sociedad que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras declaraciones”. También sostuvo que se pueden enojar pero como son funcionarios deben contar hasta 100 y medir lo que dicen.

“Estuvo mal, no me caben dudas. Estuvo mal porque no debió expresarse de esa forma. Leí que Aníbal dice que no sabía, no importa si sabias o no sabes lo importante es lo que el otro ve”, insistió Navarro para dejar en claro su postura. Asimismo, indicó que si la otra persona se sintió amenazada se deben “pedir disculpas” y ponerse “inmediatamente a disposición” para dejar en claro que esa no fue la intención.

Por otro lado, habló de Emilio Pérsico con quien comparte el mismo organismo social y se diferenció de la polémica frase de los 20 años de gobierno sin alternancia. “Lo que Emilio Pérsico plantea mal, es muy claro en sus ideas pero es engorroso cuando habla. Si no tenemos que ganar tres elecciones seguidas para establecer un modelo”, señaló. Además, reveló que el líder del Movimiento Evita es disléxico.

Con información de www.elintransigente.com